«Ренат Ондар (Рос)» – «Бакытбек Дуйшобаев (Кгз)». 03.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ренат Ондар (Рос) проведет 03-го ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Бакытбек Дуйшобаев (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 03-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ренат Ондар (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз). Это будет продолжаться вплоть до 18:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ренат Ондар (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз):

победа Ренат Ондар (Рос) – 1.208, ничья – 50, победа Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) – 4.325

Прогноз на матч Ренат Ондар (Рос) – Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го ноября :

По коэффициенту 1.208 ставить на то, что выиграет Ренат Ондар (Рос) не очень выгодно, а вот Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.325.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ренат Ондар (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ренат Ондар (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ренат Ондар (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ренат Ондар (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ренат Ондар (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Ренат Ондар (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ренат Ондар (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ренат Ондар (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ренат Ондар (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ренат Ондар (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ренат Ондар (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ренат Ондар (Рос) – Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) 03.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ренат Ондар (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ренат Ондар (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ренат Ондар (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ренат Ондар (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ренат Ондар (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ренат Ондар (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Ренат Ондар (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ренат Ондар (Рос)

Ренат Ондар (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Ренат Ондар (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Ренат Ондар (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Ренат Ондар (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Ренат Ондар (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Бакытбек Дуйшобаев (Кгз)

На сегодняшний день Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ренат Ондар (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го ноября

Так как Ренат Ондар (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Бакытбек Дуйшобаев (Кгз).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Ренат Ондар (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ренат Ондар (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.