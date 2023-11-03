«Александр Маслов (Рос)» – «Араш Садеги (Ирн)». 03.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Александр Маслов (Рос) — Араш Садеги (Ирн). На ринге его участники появятся в 21:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Александр Маслов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Александр Маслов (Рос) — Араш Садеги (Ирн) пройдет 03 ноября, и можно не сомневаться, что в 21:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Александр Маслов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Араш Садеги (Ирн) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Маслов (Рос) — Араш Садеги (Ирн):

победа Александр Маслов (Рос) – 1.208, ничья – 50, победа Араш Садеги (Ирн) – 4.325

Прогноз на матч Александр Маслов (Рос) – Араш Садеги (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 ноября :

Букмекерские конторы на бой Александр Маслов (Рос) — Араш Садеги (Ирн) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.208 и 4.325.

История личных встреч

В профессиональной карьере Александр Маслов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Александр Маслов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Александр Маслов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Александр Маслов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Александр Маслов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Александр Маслов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Араш Садеги (Ирн) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Араш Садеги (Ирн) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Араш Садеги (Ирн) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Араш Садеги (Ирн) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Араш Садеги (Ирн) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Александр Маслов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Александр Маслов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Александр Маслов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Александр Маслов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Александр Маслов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Араш Садеги (Ирн) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Араш Садеги (Ирн) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Араш Садеги (Ирн) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Араш Садеги (Ирн) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Араш Садеги (Ирн) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Араш Садеги (Ирн) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Араш Садеги (Ирн) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Александр Маслов (Рос) – Араш Садеги (Ирн) 03.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Александр Маслов (Рос) и Араш Садеги (Ирн). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Александр Маслов (Рос) и Араш Садеги (Ирн). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Александр Маслов (Рос) и Араш Садеги (Ирн) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Александр Маслов (Рос) и Араш Садеги (Ирн) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Александр Маслов (Рос) и Араш Садеги (Ирн) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Александр Маслов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Араш Садеги (Ирн), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Александр Маслов (Рос)

Несмотря на то, что Александр Маслов (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Александр Маслов (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Александр Маслов (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Александр Маслов (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Араш Садеги (Ирн)

В данный момент Араш Садеги (Ирн) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Араш Садеги (Ирн) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Араш Садеги (Ирн) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Араш Садеги (Ирн) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Александр Маслов (Рос) — Араш Садеги (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 ноября

В настоящее время Александр Маслов (Рос) и Араш Садеги (Ирн) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Александр Маслов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Александр Маслов (Рос) легко справится с таким соперником, как Араш Садеги (Ирн). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.