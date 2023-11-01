«Анна Джарунсак (Таи)» – «Кристина Моралес (Исп)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Анна Джарунсак (Таи) — Кристина Моралес (Исп). На ринге его участники появятся в 03:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Анна Джарунсак (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 04 ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Анна Джарунсак (Таи) — Кристина Моралес (Исп). По Москве начало данного поединка будет в 03:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анна Джарунсак (Таи) — Кристина Моралес (Исп):

победа Анна Джарунсак (Таи) – 0, ничья – 0, победа Кристина Моралес (Исп) – 0

Прогноз на матч Анна Джарунсак (Таи) – Кристина Моралес (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Анна Джарунсак (Таи) не очень выгодно, а вот Кристина Моралес (Исп) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Анна Джарунсак (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Анна Джарунсак (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Анна Джарунсак (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Анна Джарунсак (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Кристина Моралес (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кристина Моралес (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кристина Моралес (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кристина Моралес (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кристина Моралес (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Анна Джарунсак (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Анна Джарунсак (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Анна Джарунсак (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Анна Джарунсак (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Анна Джарунсак (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Анна Джарунсак (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Кристина Моралес (Исп) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кристина Моралес (Исп) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кристина Моралес (Исп) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кристина Моралес (Исп) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Анна Джарунсак (Таи) – Кристина Моралес (Исп) 04.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Анна Джарунсак (Таи) и Кристина Моралес (Исп), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Анна Джарунсак (Таи) и Кристина Моралес (Исп) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Анна Джарунсак (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кристина Моралес (Исп) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Анна Джарунсак (Таи) и Кристина Моралес (Исп) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Анна Джарунсак (Таи) — Кристина Моралес (Исп) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кристина Моралес (Исп) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Анна Джарунсак (Таи)

Как бы Анна Джарунсак (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Анна Джарунсак (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Анна Джарунсак (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Анна Джарунсак (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Анна Джарунсак (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Кристина Моралес (Исп)

Уже несколько лет Кристина Моралес (Исп) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Кристина Моралес (Исп) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Кристина Моралес (Исп) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Анна Джарунсак (Таи) — Кристина Моралес (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 ноября

Никто не сомневается, что Анна Джарунсак (Таи) намного сильнее, чем Кристина Моралес (Исп), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Анна Джарунсак (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Кристина Моралес (Исп) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Анна Джарунсак (Таи).