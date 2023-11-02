Айава/Инглис — Попович/Пэрнеби. Прогноз, ставки на матч (03.11.23)

03-го ноября в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Айава/Инглис , а противостоять в этом поединке будет Попович/Пэрнеби.



03-го ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Айава/Инглис и Попович/Пэрнеби. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 04:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Айава/Инглис может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Айава/Инглис — Попович/Пэрнеби. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03-го ноября откроет его противостояние Айава/Инглис — Попович/Пэрнеби. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 04:30 по МСК, то есть до начала игры. Айава/Инглис и Попович/Пэрнеби отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Попович/Пэрнеби может гордиться семью победами, а вот Айава/Инглис имеет только пять выигранных встреч.

Айава/Инглис

Так как Айава/Инглис выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Айава/Инглис снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Айава/Инглис, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Айава/Инглис чем-то удивить, пока не ясно.



Попович/Пэрнеби

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Попович/Пэрнеби на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Попович/Пэрнеби демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Попович/Пэрнеби имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Попович/Пэрнеби намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Попович/Пэрнеби не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Попович/Пэрнеби будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Попович/Пэрнеби и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Попович/Пэрнеби умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Айава/Инглис» — «Попович/Пэрнеби»: прогноз автора

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Айава/Инглис — Попович/Пэрнеби (03-го ноября), ставки и коэффициенты

Айава/Инглис

В этом сезоне Айава/Инглис демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Айава/Инглис уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Айава/Инглис любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Айава/Инглис часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Айава/Инглис умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Попович/Пэрнеби

На этом турнире Попович/Пэрнеби играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Попович/Пэрнеби какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Попович/Пэрнеби уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Попович/Пэрнеби много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Попович/Пэрнеби сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Попович/Пэрнеби не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Айава/Инглис — Попович/Пэрнеби Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Айава/Инглис и Попович/Пэрнеби, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Айава/Инглис и Попович/Пэрнеби играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Айава/Инглис, и Попович/Пэрнеби неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Айава/Инглис — Попович/Пэрнеби: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Айава/Инглис и Попович/Пэрнеби, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Айава/Инглис и Попович/Пэрнеби уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айава/Инглис — Попович/Пэрнеби. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Айава/Инглис и Попович/Пэрнеби, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.