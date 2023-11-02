«Майкл Оливейра (Бра)» – «Антонио Эдуардо (Бра)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го ноября 2023 года должен состояться бой Майкл Оливейра (Бра) — Антонио Эдуардо (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Майкл Оливейра (Бра) и Антонио Эдуардо (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Майкл Оливейра (Бра) — Антонио Эдуардо (Бра) пройдет 04-го ноября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Майкл Оливейра (Бра) имеет две победы нокаутом, а Антонио Эдуардо (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкл Оливейра (Бра) — Антонио Эдуардо (Бра):

победа Майкл Оливейра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Антонио Эдуардо (Бра) – 0

Прогноз на матч Майкл Оливейра (Бра) – Антонио Эдуардо (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го ноября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Майкл Оливейра (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Антонио Эдуардо (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Майкл Оливейра (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Майкл Оливейра (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Майкл Оливейра (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Майкл Оливейра (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Майкл Оливейра (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Антонио Эдуардо (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Антонио Эдуардо (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Антонио Эдуардо (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Антонио Эдуардо (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Антонио Эдуардо (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Майкл Оливейра (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Майкл Оливейра (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Майкл Оливейра (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Майкл Оливейра (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Майкл Оливейра (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Антонио Эдуардо (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Антонио Эдуардо (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Антонио Эдуардо (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Антонио Эдуардо (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Антонио Эдуардо (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Майкл Оливейра (Бра) – Антонио Эдуардо (Бра) 04.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Майкл Оливейра (Бра) и Антонио Эдуардо (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Майкл Оливейра (Бра) и Антонио Эдуардо (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Майкл Оливейра (Бра) и Антонио Эдуардо (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Майкл Оливейра (Бра) и Антонио Эдуардо (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Майкл Оливейра (Бра) — Антонио Эдуардо (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Майкл Оливейра (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Майкл Оливейра (Бра) — Антонио Эдуардо (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Антонио Эдуардо (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Майкл Оливейра (Бра)

Так как Майкл Оливейра (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Майкл Оливейра (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Майкл Оливейра (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Майкл Оливейра (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Антонио Эдуардо (Бра)

Сейчас Антонио Эдуардо (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Антонио Эдуардо (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Антонио Эдуардо (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Антонио Эдуардо (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Антонио Эдуардо (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Майкл Оливейра (Бра) — Антонио Эдуардо (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го ноября 2023 года

Никто не сомневается, что Майкл Оливейра (Бра) намного сильнее, чем Антонио Эдуардо (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Майкл Оливейра (Бра) — Антонио Эдуардо (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Майкл Оливейра (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.