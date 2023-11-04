«Серкан Озчаглаян (Тур)» – «Улрик Бокеме (Швц)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Серкан Озчаглаян (Тур) проведет 04 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Улрик Бокеме (Швц). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Серкан Озчаглаян (Тур) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Улрик Бокеме (Швц), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Серкан Озчаглаян (Тур) — Улрик Бокеме (Швц):

победа Серкан Озчаглаян (Тур) – 0, ничья – 0, победа Улрик Бокеме (Швц) – 0

Прогноз на матч Серкан Озчаглаян (Тур) – Улрик Бокеме (Швц) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 ноября :

Так как Серкан Озчаглаян (Тур) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Улрик Бокеме (Швц) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Серкан Озчаглаян (Тур) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Серкан Озчаглаян (Тур) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Серкан Озчаглаян (Тур) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Серкан Озчаглаян (Тур) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Серкан Озчаглаян (Тур) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Серкан Озчаглаян (Тур) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Улрик Бокеме (Швц) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Улрик Бокеме (Швц) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Улрик Бокеме (Швц) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Улрик Бокеме (Швц) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Улрик Бокеме (Швц) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Серкан Озчаглаян (Тур) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Серкан Озчаглаян (Тур) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Серкан Озчаглаян (Тур) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Серкан Озчаглаян (Тур) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Серкан Озчаглаян (Тур) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Серкан Озчаглаян (Тур) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Улрик Бокеме (Швц) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Улрик Бокеме (Швц) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Улрик Бокеме (Швц) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Улрик Бокеме (Швц) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Улрик Бокеме (Швц) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Улрик Бокеме (Швц) должен задуматься о своей обороне.

Серкан Озчаглаян (Тур) – Улрик Бокеме (Швц) 04.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Серкан Озчаглаян (Тур) и Улрик Бокеме (Швц). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Серкан Озчаглаян (Тур) и Улрик Бокеме (Швц) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Серкан Озчаглаян (Тур) легко справится с таким соперником, как Улрик Бокеме (Швц). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Серкан Озчаглаян (Тур) — Улрик Бокеме (Швц) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Улрик Бокеме (Швц), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Серкан Озчаглаян (Тур)

Хотя Серкан Озчаглаян (Тур) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Серкан Озчаглаян (Тур) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Серкан Озчаглаян (Тур) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Серкан Озчаглаян (Тур) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Серкан Озчаглаян (Тур) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Улрик Бокеме (Швц)

Улрик Бокеме (Швц) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Улрик Бокеме (Швц) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Улрик Бокеме (Швц) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Улрик Бокеме (Швц) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Улрик Бокеме (Швц) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Серкан Озчаглаян (Тур) — Улрик Бокеме (Швц). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 ноября

Несмотря на то, что Серкан Озчаглаян (Тур) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Улрик Бокеме (Швц) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Серкан Озчаглаян (Тур) является очевидным фаворитом, ведь Улрик Бокеме (Швц) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.