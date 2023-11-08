«Каллум Уолш (Ирл)» – «Исмаэль Вильярреал (США)». 10.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 10.11.2023 должен состояться бой Каллум Уолш (Ирл) — Исмаэль Вильярреал (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Каллум Уолш (Ирл) и Исмаэль Вильярреал (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Каллум Уолш (Ирл) — Исмаэль Вильярреал (США) пройдет 10.11.2023, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Каллум Уолш (Ирл) имеет две победы нокаутом, а Исмаэль Вильярреал (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каллум Уолш (Ирл) — Исмаэль Вильярреал (США):

победа Каллум Уолш (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Исмаэль Вильярреал (США) – 0

Прогноз на матч Каллум Уолш (Ирл) – Исмаэль Вильярреал (США) Бои, титульный бой, 10.11.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Каллум Уолш (Ирл) станет победителем боя. Если выиграет Исмаэль Вильярреал (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Каллум Уолш (Ирл) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Каллум Уолш (Ирл) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Каллум Уолш (Ирл) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Каллум Уолш (Ирл) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Каллум Уолш (Ирл) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Исмаэль Вильярреал (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Исмаэль Вильярреал (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Исмаэль Вильярреал (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Исмаэль Вильярреал (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Исмаэль Вильярреал (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Каллум Уолш (Ирл) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Каллум Уолш (Ирл) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Каллум Уолш (Ирл) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Каллум Уолш (Ирл) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Каллум Уолш (Ирл) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Каллум Уолш (Ирл) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Исмаэль Вильярреал (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Исмаэль Вильярреал (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Исмаэль Вильярреал (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Исмаэль Вильярреал (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Исмаэль Вильярреал (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Исмаэль Вильярреал (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Исмаэль Вильярреал (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Каллум Уолш (Ирл) – Исмаэль Вильярреал (США) 10.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Каллум Уолш (Ирл) и Исмаэль Вильярреал (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Каллум Уолш (Ирл) и Исмаэль Вильярреал (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Каллум Уолш (Ирл) и Исмаэль Вильярреал (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Каллум Уолш (Ирл) и Исмаэль Вильярреал (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Каллум Уолш (Ирл) сейчас находится на пике формы, так что Исмаэль Вильярреал (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Каллум Уолш (Ирл).

Спортивные прогнозисты считают, что Каллум Уолш (Ирл) в данный момент сильнее, нежели Исмаэль Вильярреал (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Каллум Уолш (Ирл)

Несмотря на то, что Каллум Уолш (Ирл) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Каллум Уолш (Ирл) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Каллум Уолш (Ирл) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Каллум Уолш (Ирл) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Исмаэль Вильярреал (США)

Последний раз Исмаэль Вильярреал (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Исмаэль Вильярреал (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Исмаэль Вильярреал (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Исмаэль Вильярреал (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Исмаэль Вильярреал (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Исмаэль Вильярреал (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Каллум Уолш (Ирл) — Исмаэль Вильярреал (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.11.2023

Несмотря на то, что Каллум Уолш (Ирл) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Исмаэль Вильярреал (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Каллум Уолш (Ирл) будет намного сильнее, чем Исмаэль Вильярреал (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.