«Джейсон Найт (США)» – «Рэнди Коста (США)». 11.11.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джейсон Найт (США) — Рэнди Коста (США) на 11-го ноября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джейсон Найт (США) и Рэнди Коста (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:20.

В 06:20 по московскому времени Джейсон Найт (США) и Рэнди Коста (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го ноября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джейсон Найт (США) и Рэнди Коста (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джейсон Найт (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейсон Найт (США) — Рэнди Коста (США):

победа Джейсон Найт (США) – 1.43, ничья – 55, победа Рэнди Коста (США) – 2.807

Прогноз на матч Джейсон Найт (США) – Рэнди Коста (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го ноября 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.43 окажутся выигрышными, если Джейсон Найт (США) станет победителем боя. Если выиграет Рэнди Коста (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.807.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джейсон Найт (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джейсон Найт (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джейсон Найт (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джейсон Найт (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джейсон Найт (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Рэнди Коста (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рэнди Коста (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рэнди Коста (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рэнди Коста (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рэнди Коста (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Джейсон Найт (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джейсон Найт (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джейсон Найт (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джейсон Найт (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джейсон Найт (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джейсон Найт (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Рэнди Коста (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рэнди Коста (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рэнди Коста (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рэнди Коста (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рэнди Коста (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джейсон Найт (США) – Рэнди Коста (США) 11.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джейсон Найт (США) и Рэнди Коста (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Джейсон Найт (США) и Рэнди Коста (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джейсон Найт (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рэнди Коста (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джейсон Найт (США) — Рэнди Коста (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рэнди Коста (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Джейсон Найт (США) — Рэнди Коста (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рэнди Коста (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джейсон Найт (США)

На самом деле Джейсон Найт (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Джейсон Найт (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Джейсон Найт (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Джейсон Найт (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Джейсон Найт (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Рэнди Коста (США)

На данный момент Рэнди Коста (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Рэнди Коста (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Рэнди Коста (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Рэнди Коста (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Рэнди Коста (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Джейсон Найт (США) — Рэнди Коста (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го ноября 2023 года

Несмотря на то, что Джейсон Найт (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Рэнди Коста (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

В этом бою Джейсон Найт (США) является очевидным фаворитом, ведь Рэнди Коста (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.