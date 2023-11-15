Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор. Прогноз, ставки на матч (15.11.23)

15-го ноября в 16:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Качин/Куэвас , а противостоять в этом поединке будет Ровери Сидней/Тэйлор.



Так как теннисный поединок Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор пройдет уже 15-го ноября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:05 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Качин/Куэвас на тот момент намного сильнее, нежели Ровери Сидней/Тэйлор.



Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15-го ноября, ведь именно в этот день на корте встречаются Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 16:05 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Качин/Куэвас имеет на своем счету три победы, Ровери Сидней/Тэйлор может похвастаться четырьмя.

Качин/Куэвас

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Качин/Куэвас находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Качин/Куэвас является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Качин/Куэвас умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Качин/Куэвас обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Качин/Куэвас может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Ровери Сидней/Тэйлор

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ровери Сидней/Тэйлор теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ровери Сидней/Тэйлор имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ровери Сидней/Тэйлор испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ровери Сидней/Тэйлор выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ровери Сидней/Тэйлор занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор впервые будут встречаться между собой. Если Качин/Куэвас уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ровери Сидней/Тэйлор пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Качин/Куэвас демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Качин/Куэвас – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор. Прогноз, ставки на матч(15.11.23)

Качин/Куэвас

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Качин/Куэвас проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Качин/Куэвас в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Качин/Куэвас больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Качин/Куэвас уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Ровери Сидней/Тэйлор

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Ровери Сидней/Тэйлор хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Ровери Сидней/Тэйлор никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Ровери Сидней/Тэйлор сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Ровери Сидней/Тэйлор всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ровери Сидней/Тэйлор относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ровери Сидней/Тэйлор проводит второй или третий матч. А вот Качин/Куэвас как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Качин/Куэвас, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Качин/Куэвас без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Качин/Куэвас вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Качин/Куэвас — Ровери Сидней/Тэйлор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Качин/Куэвас и Ровери Сидней/Тэйлор проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.