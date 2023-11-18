«Ислам Мамедов (Рос)» – «Килли Мота (Бра)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ислам Мамедов (Рос) — Килли Мота (Бра) на 18-го ноября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ислам Мамедов (Рос) и Килли Мота (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Стало известно, что именно 18-го ноября 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ислам Мамедов (Рос) — Килли Мота (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ислам Мамедов (Рос) — Килли Мота (Бра):

победа Ислам Мамедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Килли Мота (Бра) – 0

Прогноз на матч Ислам Мамедов (Рос) – Килли Мота (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го ноября 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Ислам Мамедов (Рос) — Килли Мота (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ислам Мамедов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ислам Мамедов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ислам Мамедов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ислам Мамедов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ислам Мамедов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Килли Мота (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Килли Мота (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Килли Мота (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Килли Мота (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Килли Мота (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Ислам Мамедов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ислам Мамедов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ислам Мамедов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ислам Мамедов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ислам Мамедов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ислам Мамедов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Килли Мота (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Килли Мота (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Килли Мота (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Килли Мота (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Килли Мота (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ислам Мамедов (Рос) – Килли Мота (Бра) 18.11.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ислам Мамедов (Рос) и Килли Мота (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Ислам Мамедов (Рос) и Килли Мота (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ислам Мамедов (Рос) и Килли Мота (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ислам Мамедов (Рос) и Килли Мота (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Ислам Мамедов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Килли Мота (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Ислам Мамедов (Рос) — Килли Мота (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Килли Мота (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ислам Мамедов (Рос)

Несмотря на то, что Ислам Мамедов (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ислам Мамедов (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ислам Мамедов (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ислам Мамедов (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Килли Мота (Бра)

Прошлый бой Килли Мота (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Килли Мота (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Килли Мота (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Килли Мота (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Ислам Мамедов (Рос) — Килли Мота (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го ноября 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Ислам Мамедов (Рос) сейчас намного сильнее, чем Килли Мота (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Ислам Мамедов (Рос) и Килли Мота (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.