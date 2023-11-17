«Эммануэль Дава (Фра)» – «Гилес Уделья (Фра)». 17.11.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эммануэль Дава (Фра) — Гилес Уделья (Фра) на 17 ноября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эммануэль Дава (Фра) и Гилес Уделья (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Сейчас Эммануэль Дава (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Гилес Уделья (Фра), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эммануэль Дава (Фра) — Гилес Уделья (Фра):

победа Эммануэль Дава (Фра) – 0, ничья – 0, победа Гилес Уделья (Фра) – 0

Прогноз на матч Эммануэль Дава (Фра) – Гилес Уделья (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Эммануэль Дава (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Гилес Уделья (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эммануэль Дава (Фра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эммануэль Дава (Фра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эммануэль Дава (Фра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эммануэль Дава (Фра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эммануэль Дава (Фра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Гилес Уделья (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Гилес Уделья (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Гилес Уделья (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Гилес Уделья (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Гилес Уделья (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Эммануэль Дава (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эммануэль Дава (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эммануэль Дава (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эммануэль Дава (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эммануэль Дава (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Гилес Уделья (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Гилес Уделья (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Гилес Уделья (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Гилес Уделья (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Гилес Уделья (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эммануэль Дава (Фра) – Гилес Уделья (Фра) 17.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Эммануэль Дава (Фра) и Гилес Уделья (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Эммануэль Дава (Фра) и Гилес Уделья (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эммануэль Дава (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Гилес Уделья (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эммануэль Дава (Фра) будет намного сильнее, чем Гилес Уделья (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Эммануэль Дава (Фра) в данный момент сильнее, нежели Гилес Уделья (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Эммануэль Дава (Фра)

В своей профессиональной карьере Эммануэль Дава (Фра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эммануэль Дава (Фра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эммануэль Дава (Фра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эммануэль Дава (Фра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эммануэль Дава (Фра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Гилес Уделья (Фра)

В данный момент Гилес Уделья (Фра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Гилес Уделья (Фра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Гилес Уделья (Фра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Гилес Уделья (Фра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эммануэль Дава (Фра) — Гилес Уделья (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 ноября

Никто не сомневается, что Эммануэль Дава (Фра) намного сильнее, чем Гилес Уделья (Фра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Эммануэль Дава (Фра) — Гилес Уделья (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эммануэль Дава (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.