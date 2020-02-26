Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23): хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз и ставка на матч Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) 27 февраля

27 февраля в 04:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Испано Американо (23) примет соперника по национальному первенству Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Испано Американо (23) – Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) запланирован только на 27 февраля, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 04:15 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:15 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). Матч назначен на 27 февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Испано Американо (23)

В этом сезоне баскетбольный клуб Испано Американо (23) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Испано Американо (23) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Испано Американо (23) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Испано Американо (23) нет более травмированных игроков основы.



Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

Президент баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Испано Американо (23)» — «Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Испано Американо (23) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 27 февраля. На этот раз соперником хозяев будет Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23), так что в 04:15 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Испано Американо (23). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) (27 февраля), ставки и коэффициенты

Испано Американо (23)

Сейчас баскетбольный клуб Испано Американо (23) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Испано Американо (23) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Испано Американо (23) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23), который должен пройти 27 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:15 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Испано Американо (23) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Испано Американо (23) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Испано Американо (23) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Испано Американо (23) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Испано Американо (23) — Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Испано Американо (23) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Испано Американо (23) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Испано Американо (23) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Гимнасия Есгрима Комодоро Ривадавия (23) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat0-248215-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-amanda-anisimova-svetlana-kuznecova-26-02-20/