«Юма Ямахата (Япо)» – «Рюто Сиокава (Япо)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Юма Ямахата (Япо) проведет 18.11.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рюто Сиокава (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 11:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Юма Ямахата (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18.11.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рюто Сиокава (Япо), так что вряд ли в 11:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юма Ямахата (Япо) — Рюто Сиокава (Япо):

победа Юма Ямахата (Япо) – 0, ничья – 0, победа Рюто Сиокава (Япо) – 0

Прогноз на матч Юма Ямахата (Япо) – Рюто Сиокава (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.11.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Юма Ямахата (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Рюто Сиокава (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Юма Ямахата (Япо) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Юма Ямахата (Япо) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Юма Ямахата (Япо) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Юма Ямахата (Япо) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Юма Ямахата (Япо) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Юма Ямахата (Япо) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Юма Ямахата (Япо) может и не устоять на ногах.

Рюто Сиокава (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рюто Сиокава (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рюто Сиокава (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рюто Сиокава (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Рюто Сиокава (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Юма Ямахата (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Юма Ямахата (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Юма Ямахата (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Юма Ямахата (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Юма Ямахата (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Юма Ямахата (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Рюто Сиокава (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Рюто Сиокава (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Рюто Сиокава (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Рюто Сиокава (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Рюто Сиокава (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Рюто Сиокава (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Рюто Сиокава (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Юма Ямахата (Япо) – Рюто Сиокава (Япо) 18.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Юма Ямахата (Япо) и Рюто Сиокава (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Юма Ямахата (Япо) и Рюто Сиокава (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Юма Ямахата (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Рюто Сиокава (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Юма Ямахата (Япо).

Спортивные прогнозисты считают, что Юма Ямахата (Япо) в данный момент сильнее, нежели Рюто Сиокава (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Юма Ямахата (Япо)

Как бы Юма Ямахата (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Юма Ямахата (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Юма Ямахата (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Юма Ямахата (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Юма Ямахата (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Рюто Сиокава (Япо)

Последний раз Рюто Сиокава (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рюто Сиокава (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рюто Сиокава (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рюто Сиокава (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рюто Сиокава (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рюто Сиокава (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Юма Ямахата (Япо) — Рюто Сиокава (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.11.2023

Вряд ли Юма Ямахата (Япо) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Рюто Сиокава (Япо), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Юма Ямахата (Япо) — Рюто Сиокава (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Юма Ямахата (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.