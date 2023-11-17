«Марк Кастро (США)» – «Гонсало Фуэнсалида (Чил)». 19.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Марк Кастро (США) — Гонсало Фуэнсалида (Чил). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Марк Кастро (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Марк Кастро (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 19 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Гонсало Фуэнсалида (Чил), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марк Кастро (США) — Гонсало Фуэнсалида (Чил):

победа Марк Кастро (США) – 0, ничья – 0, победа Гонсало Фуэнсалида (Чил) – 0

Прогноз на матч Марк Кастро (США) – Гонсало Фуэнсалида (Чил) Бои, титульный бой, 19 ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Марк Кастро (США) не очень выгодно, а вот Гонсало Фуэнсалида (Чил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Марк Кастро (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Марк Кастро (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Марк Кастро (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Марк Кастро (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Марк Кастро (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Гонсало Фуэнсалида (Чил) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Гонсало Фуэнсалида (Чил) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Гонсало Фуэнсалида (Чил) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Гонсало Фуэнсалида (Чил) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Гонсало Фуэнсалида (Чил) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Марк Кастро (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Марк Кастро (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Марк Кастро (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Марк Кастро (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Марк Кастро (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Гонсало Фуэнсалида (Чил) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Гонсало Фуэнсалида (Чил) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Гонсало Фуэнсалида (Чил) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Гонсало Фуэнсалида (Чил) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Гонсало Фуэнсалида (Чил) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Гонсало Фуэнсалида (Чил) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Гонсало Фуэнсалида (Чил) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Марк Кастро (США) – Гонсало Фуэнсалида (Чил) 19.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Марк Кастро (США) и Гонсало Фуэнсалида (Чил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Марк Кастро (США) и Гонсало Фуэнсалида (Чил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Марк Кастро (США) и Гонсало Фуэнсалида (Чил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Марк Кастро (США) и Гонсало Фуэнсалида (Чил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Марк Кастро (США) и Гонсало Фуэнсалида (Чил) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Марк Кастро (США) — Гонсало Фуэнсалида (Чил) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Гонсало Фуэнсалида (Чил).

Марк Кастро (США)

Так как Марк Кастро (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Марк Кастро (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Марк Кастро (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Марк Кастро (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Гонсало Фуэнсалида (Чил)

Прошлый бой Гонсало Фуэнсалида (Чил) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Гонсало Фуэнсалида (Чил) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Гонсало Фуэнсалида (Чил) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Гонсало Фуэнсалида (Чил) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Марк Кастро (США) — Гонсало Фуэнсалида (Чил). Прогноз и ставки на матч. Бои 19 ноября

Так как Марк Кастро (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Гонсало Фуэнсалида (Чил).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Марк Кастро (США) будет намного сильнее, чем Гонсало Фуэнсалида (Чил), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.