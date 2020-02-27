Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро. Прогноз, ставки на матч(27.02.20)

Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро (27 февраля), ставки и коэффициенты

27 февраля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мурта/Эпплтон , а противостоять в этом поединке будет Буцо Санотти/Морено Барранкеро.



Так как Мурта/Эпплтон в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Буцо Санотти/Морено Барранкеро, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27 февраля. Но, доказать обратное Мурта/Эпплтон все же сможет в 14:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро:

27 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Буцо Санотти/Морено Барранкеро, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Буцо Санотти/Морено Барранкеро выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мурта/Эпплтон

На данный момент Мурта/Эпплтон является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Мурта/Эпплтон однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Мурта/Эпплтон демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Мурта/Эпплтон хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Мурта/Эпплтон часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Буцо Санотти/Морено Барранкеро

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Буцо Санотти/Морено Барранкеро в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Буцо Санотти/Морено Барранкеро уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Буцо Санотти/Морено Барранкеро уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Буцо Санотти/Морено Барранкеро обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Мурта/Эпплтон и Буцо Санотти/Морено Барранкеро впервые будут встречаться между собой. Если Мурта/Эпплтон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Буцо Санотти/Морено Барранкеро пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Мурта/Эпплтон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Мурта/Эпплтон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро. Прогноз, ставки на матч(27.02.20)

Мурта/Эпплтон

К данному турниру Мурта/Эпплтон подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Мурта/Эпплтон находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Мурта/Эпплтон не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Мурта/Эпплтон старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Мурта/Эпплтон демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Буцо Санотти/Морено Барранкеро

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Буцо Санотти/Морено Барранкеро хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Буцо Санотти/Морено Барранкеро никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Буцо Санотти/Морено Барранкеро сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Буцо Санотти/Морено Барранкеро всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мурта/Эпплтон и Буцо Санотти/Морено Барранкеро. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мурта/Эпплтон и Буцо Санотти/Морено Барранкеро которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мурта/Эпплтон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Буцо Санотти/Морено Барранкеро хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мурта/Эпплтон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Буцо Санотти/Морено Барранкеро умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мурта/Эпплтон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Буцо Санотти/Морено Барранкеро вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мурта/Эпплтон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мурта/Эпплтон — Буцо Санотти/Морено Барранкеро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мурта/Эпплтон и Буцо Санотти/Морено Барранкеро. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мурта/Эпплтон и для Буцо Санотти/Морено Барранкеро, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-248534-dag-kse-zhen-gerkules-se-zhen-prognoz-professionala-26-02-20/