Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.11.23)

Прогноз и ставка на матч Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз 19 ноября

19 ноября в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Костал Каролина Шантиклирс примет соперника по национальному первенству Чарлстон Кугэрз.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Костал Каролина Шантиклирс – Чарлстон Кугэрз, запланированный на 19 ноября. Баскетболисты появятся на площадке в 21:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Костал Каролина Шантиклирс и Чарлстон Кугэрз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 19 ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Чарлстон Кугэрз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Костал Каролина Шантиклирс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Костал Каролина Шантиклирс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Костал Каролина Шантиклирс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Чарлстон Кугэрз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Чарлстон Кугэрз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 19 ноября включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз. А так как начало встречи в 21:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.11.23)

Костал Каролина Шантиклирс

В последние годы Костал Каролина Шантиклирс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Костал Каролина Шантиклирс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Чарлстон Кугэрз

После того, как баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз пройдет 19 ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 21:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз: команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Костал Каролина Шантиклирс — Чарлстон Кугэрз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Костал Каролина Шантиклирс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Чарлстон Кугэрз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

