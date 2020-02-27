Баскония — Црвена Звезда: гости способны удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Баскония — Црвена Звезда 27.02.2020

27.02.2020 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Евролига, в котором на своей площадке местный клуб Баскония примет соперника по национальному первенству Црвена Звезда.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Баскония и Црвена Звезда. Оно пройдет 27.02.2020, так что можно не сомневаться, что в 23:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Баскония — Црвена Звезда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Баскония — Црвена Звезда назначен на 27.02.2020, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 23:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Баскония

В этом сезоне баскетбольный клуб Баскония уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Баскония одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Баскония лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Баскония нет более травмированных игроков основы.



Црвена Звезда

В составе баскетбольного клуба Црвена Звезда нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Црвена Звезда не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Црвена Звезда уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Баскония» — «Црвена Звезда»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Баскония наконец-то возвращаются домой, а 27.02.2020 им уже необходимо сыграть поединок против БК Црвена Звезда. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Баскония — Црвена Звезда (27.02.2020), ставки и коэффициенты

Баскония

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Баскония наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Баскония сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Баскония всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Баскония бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Црвена Звезда

После того, как баскетбольный клуб Црвена Звезда проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Црвена Звезда хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Црвена Звезда продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Баскония — Црвена Звезда Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Баскония после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27.02.2020 сыграет матч против БК Црвена Звезда. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Баскония также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Баскония — Црвена Звезда: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Баскония очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Баскония очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Црвена Звезда был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Црвена Звезда выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Црвена Звезда немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баскония — Црвена Звезда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Баскония лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Баскония гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Баскония все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Црвена Звезда сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Црвена Звезда идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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