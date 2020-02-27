Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20): в ожидании «трёхочковых бросков»

Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20) (28-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

28-го февраля 2020 года в 11:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Евролига до 20 лет, в котором на своей площадке местный клуб Хельсинки Рокс (20) примет соперника по национальному первенству Лиепая (20).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Хельсинки Рокс (20) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 28-го февраля 2020 года предстоит поединок против БК Лиепая (20). По московскому времени начало игры будет в 11:20. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20):

В 11:20 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Хельсинки Рокс (20) и Лиепая (20). Организаторы турнира собираются провести данную игру 28-го февраля 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Лиепая (20). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Хельсинки Рокс (20), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Хельсинки Рокс (20)

В этом сезоне баскетбольный клуб Хельсинки Рокс (20) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Хельсинки Рокс (20) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Хельсинки Рокс (20) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Хельсинки Рокс (20) нет более травмированных игроков основы.



Лиепая (20)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Лиепая (20) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Лиепая (20) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Лиепая (20) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Евролига до 20 лет, Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20), несмотря на то, что он должен пройти только 28-го февраля 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 11:20 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Хельсинки Рокс (20) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20) 28-го февраля 2020 года

Хельсинки Рокс (20)

В последние годы Хельсинки Рокс (20) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Хельсинки Рокс (20) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Лиепая (20)

В прошлом матче баскетбольный клуб Лиепая (20) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Лиепая (20) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Лиепая (20) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28-го февраля 2020 года, и в его рамках состоится поединок Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 11:20 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Хельсинки Рокс (20) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Хельсинки Рокс (20) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Хельсинки Рокс (20) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Лиепая (20) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Лиепая (20) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Лиепая (20) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хельсинки Рокс (20) — Лиепая (20). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Хельсинки Рокс (20) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Хельсинки Рокс (20) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Хельсинки Рокс (20) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Лиепая (20) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Лиепая (20) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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