Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (23.11.23)

23 ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Зорманн/Ромболи , а противостоять в этом поединке будет Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда.



В 16:00 по Москве Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 23 ноября. Единственный раз Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Зорманн/Ромболи сейчас считается фаворитом.



Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 23 ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Зорманн/Ромболи

В этом сезоне Зорманн/Ромболи показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Зорманн/Ромболи играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Зорманн/Ромболи умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Зорманн/Ромболи и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Зорманн/Ромболи будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Зорманн/Ромболи чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда впервые будут встречаться между собой. Если Зорманн/Ромболи уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Зорманн/Ромболи демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Зорманн/Ромболи – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда 23 ноября

Зорманн/Ромболи

На данный момент Зорманн/Ромболи занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Зорманн/Ромболи снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Зорманн/Ромболи не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Зорманн/Ромболи не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда

Выступать в зале Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда: андердог способен удивить фаворита

Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Зорманн/Ромболи имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Зорманн/Ромболи. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Зорманн/Ромболи довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Зорманн/Ромболи.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зорманн/Ромболи — Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Зорманн/Ромболи и Морено Де Альборан/Пусинелли Де Алмейда.

