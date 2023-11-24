«Алихан Вахаев (Рос)» – «Юрий Федоров (Рос)». 24.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Алихан Вахаев (Рос) проведет 24 ноября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Юрий Федоров (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 24 ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Алихан Вахаев (Рос) — Юрий Федоров (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 21:40, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алихан Вахаев (Рос) — Юрий Федоров (Рос):

победа Алихан Вахаев (Рос) – 1.208, ничья – 50, победа Юрий Федоров (Рос) – 4.325

Прогноз на матч Алихан Вахаев (Рос) – Юрий Федоров (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 ноября :

Ставки по коэффициенту 1.208 окажутся выигрышными, если Алихан Вахаев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Юрий Федоров (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.325.

История личных встреч

Алихан Вахаев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Алихан Вахаев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Алихан Вахаев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Алихан Вахаев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Алихан Вахаев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Алихан Вахаев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Алихан Вахаев (Рос) может и не устоять на ногах.

Юрий Федоров (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Юрий Федоров (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Юрий Федоров (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Юрий Федоров (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Юрий Федоров (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Алихан Вахаев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Алихан Вахаев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Алихан Вахаев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Алихан Вахаев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Алихан Вахаев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Алихан Вахаев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Юрий Федоров (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Юрий Федоров (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Юрий Федоров (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Юрий Федоров (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алихан Вахаев (Рос) – Юрий Федоров (Рос) 24.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Алихан Вахаев (Рос) и Юрий Федоров (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Алихан Вахаев (Рос) и Юрий Федоров (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Алихан Вахаев (Рос) — Юрий Федоров (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Юрий Федоров (Рос) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Алихан Вахаев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Юрий Федоров (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Алихан Вахаев (Рос)

На самом деле Алихан Вахаев (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Алихан Вахаев (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Алихан Вахаев (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Алихан Вахаев (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Алихан Вахаев (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Юрий Федоров (Рос)

На сегодняшний день Юрий Федоров (Рос) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Юрий Федоров (Рос) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Юрий Федоров (Рос) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Юрий Федоров (Рос) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Алихан Вахаев (Рос) — Юрий Федоров (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 ноября

Никто не сомневается, что Алихан Вахаев (Рос) намного сильнее, чем Юрий Федоров (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Алихан Вахаев (Рос) и Юрий Федоров (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.