«Шантель Камерон (Анг)» – «Кэти Тейлор (Ирл)». 25.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25-го ноября должен состояться бой Шантель Камерон (Анг) — Кэти Тейлор (Ирл), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шантель Камерон (Анг) и Кэти Тейлор (Ирл) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 25-го ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Шантель Камерон (Анг) — Кэти Тейлор (Ирл). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шантель Камерон (Анг) — Кэти Тейлор (Ирл):

победа Шантель Камерон (Анг) – 1.63, ничья – 14.7, победа Кэти Тейлор (Ирл) – 2.523

Прогноз на матч Шантель Камерон (Анг) – Кэти Тейлор (Ирл) Бои, титульный бой, 25-го ноября :

По коэффициенту 1.63 ставить на то, что выиграет Шантель Камерон (Анг) не очень выгодно, а вот Кэти Тейлор (Ирл) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.523.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шантель Камерон (Анг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шантель Камерон (Анг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шантель Камерон (Анг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шантель Камерон (Анг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шантель Камерон (Анг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шантель Камерон (Анг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Кэти Тейлор (Ирл) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Кэти Тейлор (Ирл) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Кэти Тейлор (Ирл) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Кэти Тейлор (Ирл) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Кэти Тейлор (Ирл) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Шантель Камерон (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шантель Камерон (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шантель Камерон (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шантель Камерон (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шантель Камерон (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шантель Камерон (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Кэти Тейлор (Ирл) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Кэти Тейлор (Ирл) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Кэти Тейлор (Ирл) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Кэти Тейлор (Ирл) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Кэти Тейлор (Ирл) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Шантель Камерон (Анг) – Кэти Тейлор (Ирл) 25.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Шантель Камерон (Анг) и Кэти Тейлор (Ирл), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Шантель Камерон (Анг) и Кэти Тейлор (Ирл) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Шантель Камерон (Анг) и Кэти Тейлор (Ирл) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Шантель Камерон (Анг) и Кэти Тейлор (Ирл) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Шантель Камерон (Анг) — Кэти Тейлор (Ирл) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Шантель Камерон (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Шантель Камерон (Анг) — Кэти Тейлор (Ирл) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кэти Тейлор (Ирл).

Шантель Камерон (Анг)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Шантель Камерон (Анг) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Шантель Камерон (Анг) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Шантель Камерон (Анг) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Шантель Камерон (Анг) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Кэти Тейлор (Ирл)

Кэти Тейлор (Ирл) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Кэти Тейлор (Ирл) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Кэти Тейлор (Ирл) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Кэти Тейлор (Ирл) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Кэти Тейлор (Ирл) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Шантель Камерон (Анг) — Кэти Тейлор (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Бои 25-го ноября

В настоящее время Шантель Камерон (Анг) и Кэти Тейлор (Ирл) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Шантель Камерон (Анг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Шантель Камерон (Анг) легко справится с таким соперником, как Кэти Тейлор (Ирл). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.