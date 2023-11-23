Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. Прогноз, ставки на матч. Филиппины (24.11.23)

24-го ноября 2023 года в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Сан Беда Ред Лайонс примет соперника по национальному первенству Коледжио Сан Хуан Летран Найтс.



Баскетбольный поединок Сан Беда Ред Лайонс – Коледжио Сан Хуан Летран Найтс пройдет в рамках престижного турнира 24-го ноября 2023 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 10:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Сан Беда Ред Лайонс.



Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс состоится 24-го ноября 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 10:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Сан Беда Ред Лайонс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Сан Беда Ред Лайонс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Сан Беда Ред Лайонс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 24-го ноября 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс 24-го ноября 2023 года

Сан Беда Ред Лайонс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сан Беда Ред Лайонс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сан Беда Ред Лайонс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Коледжио Сан Хуан Летран Найтс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс, который должен пройти 24-го ноября 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сан Беда Ред Лайонс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сан Беда Ред Лайонс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сан Беда Ред Лайонс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан Беда Ред Лайонс — Коледжио Сан Хуан Летран Найтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сан Беда Ред Лайонс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сан Беда Ред Лайонс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Коледжио Сан Хуан Летран Найтс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Коледжио Сан Хуан Летран Найтс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.