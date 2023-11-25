«Майкл Тчаму (Кам)» – «Карлос Граса (Пор)». 25.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Майкл Тчаму (Кам) — Карлос Граса (Пор). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Майкл Тчаму (Кам) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 25-го ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Майкл Тчаму (Кам) — Карлос Граса (Пор). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкл Тчаму (Кам) — Карлос Граса (Пор):

победа Майкл Тчаму (Кам) – 0, ничья – 0, победа Карлос Граса (Пор) – 0

Прогноз на матч Майкл Тчаму (Кам) – Карлос Граса (Пор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Майкл Тчаму (Кам) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Карлос Граса (Пор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Майкл Тчаму (Кам) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Майкл Тчаму (Кам) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Майкл Тчаму (Кам) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Майкл Тчаму (Кам) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Майкл Тчаму (Кам) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Майкл Тчаму (Кам) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Майкл Тчаму (Кам) может и не устоять на ногах.

Карлос Граса (Пор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Карлос Граса (Пор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Карлос Граса (Пор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Карлос Граса (Пор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Карлос Граса (Пор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Майкл Тчаму (Кам) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Майкл Тчаму (Кам) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Майкл Тчаму (Кам) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Майкл Тчаму (Кам) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Майкл Тчаму (Кам) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Майкл Тчаму (Кам) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Карлос Граса (Пор) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Карлос Граса (Пор) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Карлос Граса (Пор) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Карлос Граса (Пор) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Карлос Граса (Пор) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Майкл Тчаму (Кам) – Карлос Граса (Пор) 25.11.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Майкл Тчаму (Кам) и Карлос Граса (Пор) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Майкл Тчаму (Кам) и Карлос Граса (Пор). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Майкл Тчаму (Кам) и Карлос Граса (Пор) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Майкл Тчаму (Кам) и Карлос Граса (Пор) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Майкл Тчаму (Кам) сейчас находится на пике формы, так что Карлос Граса (Пор) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Майкл Тчаму (Кам).

Спортивные прогнозисты считают, что Майкл Тчаму (Кам) в данный момент сильнее, нежели Карлос Граса (Пор), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Майкл Тчаму (Кам)

Как бы Майкл Тчаму (Кам) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Майкл Тчаму (Кам) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Майкл Тчаму (Кам) дрался на ринге только с представителями своей страны. Майкл Тчаму (Кам) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Майкл Тчаму (Кам) совершенно не работает над собственной защитой.

Карлос Граса (Пор)

Уже несколько лет Карлос Граса (Пор) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Карлос Граса (Пор) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Карлос Граса (Пор) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Майкл Тчаму (Кам) — Карлос Граса (Пор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Майкл Тчаму (Кам) — Карлос Граса (Пор) собираются ставить на то, что сильнее будет Майкл Тчаму (Кам), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Майкл Тчаму (Кам) и Карлос Граса (Пор), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Майкл Тчаму (Кам) выиграет бой.