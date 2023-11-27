Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.11.23)

Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody) (27-го ноября), ставки и коэффициенты

27-го ноября в 08:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) примет соперника по национальному первенству Даллас Маверикс (Moody).



В 08:40 по Москве болельщики баскетбольных клубов Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) и Даллас Маверикс (Moody) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 27-го ноября, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody) состоится 27-го ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 08:40 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (ViTOR), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Оклахома-Сити Тандер (ViTOR)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Оклахома-Сити Тандер (ViTOR), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Даллас Маверикс (Moody)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Moody) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody), который организаторы собираются провести 27-го ноября. По московскому времени начало данной игры будет в 08:40. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (ViTOR).



Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.11.23)

Оклахома-Сити Тандер (ViTOR)

В последние годы Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Даллас Маверикс (Moody)

Два года назад баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody), который должен пройти 27-го ноября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) — Даллас Маверикс (Moody). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Оклахома-Сити Тандер (ViTOR) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Moody) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Moody) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.