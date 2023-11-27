Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери: снова ждем результативной игры

Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери (28 ноября), ставки и коэффициенты

28 ноября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вивиани/Хереа , а противостоять в этом поединке будет Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери.



Судья теннисного матча Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери должен дать знак о старте игры в 15:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вивиани/Хереа имеет четыре победы, то Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28 ноября откроет его противостояние Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери может гордиться семью победами, а вот Вивиани/Хереа имеет только пять выигранных встреч.

Вивиани/Хереа

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вивиани/Хереа находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вивиани/Хереа является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вивиани/Хереа умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вивиани/Хереа обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вивиани/Хереа может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери (28 ноября), ставки и коэффициенты

Вивиани/Хереа

На данном турнире Вивиани/Хереа выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вивиани/Хереа выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вивиани/Хереа допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вивиани/Хереа особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вивиани/Хереа, это умение играть на травяных кортах.

Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери проводит второй или третий матч. А вот Вивиани/Хереа как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Вивиани/Хереа, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Вивиани/Хереа без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Вивиани/Хереа вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вивиани/Хереа — Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вивиани/Хереа и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вивиани/Хереа, и Парентини Валлега Монтебруно/Форнасиери будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.