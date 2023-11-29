Неман (4×4) — Шахтер (4×4): единоборств будет много, голов — нет

«Неман (4×4)» – «Шахтер (4×4)». 29.11.23. Прогноз и ставки на матч

В 08:55 по московскому времени футболистам клуба Неман (4×4) предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 29.11.2023 и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Шахтер (4×4). Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



В матче команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Неман (4×4) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Неман (4×4). Команда Шахтер (4×4) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Шахтер (4×4) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Шахтер (4×4) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Неман (4×4) — Шахтер (4×4):

Так как футбольный клуб Неман (4×4) считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 2.26. Намного выше котировка стоит на победу ФК Шахтер (4×4) — 2.06, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 7.01.

Прогноз на матч Неман (4×4) – Шахтер (4×4) (Short Football D1, матч национального перевентсва, воскресенье, 29.11.2023):Футбольный клуб Неман (4×4) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.26, а по коэффициенту 2.06 можно сделать ставку на выигрыш ФК Шахтер (4×4). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4) – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4) – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4) практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4) всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Неман (4×4) – Шахтер (4×4) 29.11.23

Футбольный поединок Неман (4×4) — Шахтер (4×4) был перенесен на 29.11.2023, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 08:55 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Неман (4×4) и Шахтер (4×4) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4) выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4) находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Неман (4×4) – Шахтер (4×4) (29.11.2023), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Неман (4×4). Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Шахтер (4×4) хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Неман (4×4) в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Шахтер (4×4) способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Шахтер (4×4), а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Шахтер (4×4) редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Неман (4×4)

Футбольный клуб Неман (4×4) претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Неман (4×4) показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Шахтер (4×4)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Шахтер (4×4) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Шахтер (4×4) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Шахтер (4×4) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Неман (4×4) – Шахтер (4×4)

Команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4), которые будут участвовать в ближайшем матче, являются представителями второй части турнирной таблицы. Эти клубы активно борются за то, чтобы сохранить прописку в чемпионате на будущий сезон. Судя по результатам, которые оба клуба продемонстрировали в текущем чемпионате, нельзя отдать предпочтение ни одной из команд. Вообще, в таких матчах, где обоим соперникам нужны очки, наиболее привлекательно выглядят ставки на пенальти и удаление. Здесь, в принципе, нет необходимости мониторить статистику рефери, так как само противостояние предполагает жесткую и бескомпромиссную борьбу на протяжении всего матча. Наши эксперты полагают, что счет матча вряд ли будет разгромным, скорее всего, кто-то из соперников победит с преимуществом в один мяч. Отсюда общий тотал забитых мячей в матче стоит играть на больше, так как ни одна из команд не отличается надежностью в защите. Общий тотал нарушений правил и желтых карточек тоже стоит играть на больше, так как оба клуба будут играть грубо независимо от счета на табло. Рефери будет вынужден реагировать на грубость и наказывать нарушителей правил желтыми карточками. Несмотря на то, что букмекеры несколько завысили тоталы, мы полагаем, что все равно стоит делать ставки на тотал больше. Угловых в этом матче вряд ли будет много, так как сам уровень команд не предполагает большое количество стандартов в этом матче. Относительно фаворита, скорее здесь фаворитами являются хозяева поля, но от ставок на исход этого противостояния мы рекомендуем воздержаться.

Игра закончится победой Неман (4×4) — 2.26, в игре будет ничья — 7.01, игра закончится победой Шахтер (4×4) — 2.06.



Неман (4×4) — Шахтер (4×4). Прогноз и ставки на матч. Short Football D1 29.11.2023

Команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4), которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4) в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

«Неман (4×4)»

Нельзя сказать, что футбольный клуб Неман (4×4) плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Неман (4×4) стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Неман (4×4) играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Неман (4×4) находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«Шахтер (4×4)»

В этом сезоне футбольный клуб Шахтер (4×4) показывает намного лучшую игру, чем в прошлые годы, но все равно команда не может вести борьбу за чемпионский титул. Правда, гости и так идут вторыми в чемпионате, что уже является существенным прогрессом, ведь болельщики уже начали забывать, когда их команда занимала такую высокую позицию. Отставание от лидера слишком большое, так что шансы догнать его лишь теоретические. Тем более, что футбольный клуб Шахтер (4×4) периодически также допускает потери очков, а значит воспользоваться ошибками фаворита вряд ли получится. Игра на выезде уступает домашним результатам, ведь хуже игра в обороне, да и нападение в гостевых поединках действует не настолько результативно. В последних пяти турах гости одержали четыре сухих победы, но и уступили на выезде 2-0 команде с пятой строчки. Серьезных кадровых потерь у футбольного клуба Шахтер (4×4) нет, ведь хоть и травмированы три полузащитника и один защитник, хорошая глубина состава позволит найти им достойную замену.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4) пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4), эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Неман (4×4)» — «Шахтер (4×4)»: кто фаворит грядущей встречи?

Неман (4×4) — Шахтер (4×4). Прогноз на футбол (29.11.23)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Неман (4×4) в матче с футболистами команды Шахтер (4×4). Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Неман (4×4) чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Неман (4×4) и команда Шахтер (4×4). Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Неман (4×4), и команда Шахтер (4×4) уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Неман (4×4) очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Неман (4×4) — Шахтер (4×4): единоборств будет много, голов — нет

Наши эксперты всегда стараются предложить наиболее интересные ставки. Сегодня мы решили обратить внимание бетторов на противостояние команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4). Изюминка этого противостояния заключается в том, что у обеих команд отличные шансы для того чтобы побороться за чемпионство. Однако для этого необходимо продемонстрировать отличный футбол сегодня. Весь интерес СМИ и прочих новостных ресурсов направлен на этот матч, о нем много пишут и говорят, эксперты из всех стран делают свои прогнозы. Конечно, наши эксперты не могли остаться в стороне от этого противостояния, мы тщательно проанализировать матч команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4), что позволило нам найти и выбрать интересные ставки букмекеров. Надеемся, что наши описания и сами прогнозы, приведенные выше, окажется полезными. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера в исполнении лучших футбольных клубов.

Футбольные аналитики отлично знают, что Неман (4×4) и Шахтер (4×4) в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Неман (4×4) – Шахтер (4×4): статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Неман (4×4) и команды Неман (4×4), наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Неман (4×4) и команды Шахтер (4×4).