«Майкл Конлан (Ирл)» – «Джордан Джилл (Вел)». 03.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Майкл Конлан (Ирл) — Джордан Джилл (Вел) на 03-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:30.

Сейчас Майкл Конлан (Ирл) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джордан Джилл (Вел), так что вряд ли в 01:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкл Конлан (Ирл) — Джордан Джилл (Вел):

победа Майкл Конлан (Ирл) – 1.18, ничья – 17, победа Джордан Джилл (Вел) – 5.11

Прогноз на матч Майкл Конлан (Ирл) – Джордан Джилл (Вел) Бои, титульный бой, 03-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Майкл Конлан (Ирл) — Джордан Джилл (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.18 и 5.11.

История личных встреч

Майкл Конлан (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Майкл Конлан (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Майкл Конлан (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Майкл Конлан (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Майкл Конлан (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Майкл Конлан (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Майкл Конлан (Ирл) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Джордан Джилл (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джордан Джилл (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джордан Джилл (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джордан Джилл (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джордан Джилл (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Майкл Конлан (Ирл) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Майкл Конлан (Ирл) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Майкл Конлан (Ирл) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Майкл Конлан (Ирл) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Майкл Конлан (Ирл) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Майкл Конлан (Ирл) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Джордан Джилл (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джордан Джилл (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джордан Джилл (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джордан Джилл (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Майкл Конлан (Ирл) – Джордан Джилл (Вел) 03.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Майкл Конлан (Ирл) — Джордан Джилл (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джордан Джилл (Вел) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джордан Джилл (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Майкл Конлан (Ирл)

В своей профессиональной карьере Майкл Конлан (Ирл) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Майкл Конлан (Ирл) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Майкл Конлан (Ирл) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Майкл Конлан (Ирл) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Майкл Конлан (Ирл) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Джордан Джилл (Вел)

Сейчас Джордан Джилл (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джордан Джилл (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джордан Джилл (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джордан Джилл (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джордан Джилл (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Майкл Конлан (Ирл) — Джордан Джилл (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го декабря

Вряд ли Майкл Конлан (Ирл) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Джордан Джилл (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Майкл Конлан (Ирл) и Джордан Джилл (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.