Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли. Прогноз, ставки на матч (06.12.23)

06.12.2023 в 22:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Нуова Паллаканестро Нардо примет соперника по национальному первенству Униеуро 2.015 Форли.



06.12.2023 состоится баскетбольный матч Нуова Паллаканестро Нардо – Униеуро 2.015 Форли, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 22:45. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Нардо уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 06.12.2023 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 22:45 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Нардо, одержав семь побед.

Нуова Паллаканестро Нардо

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Нардо, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Нуова Паллаканестро Нардо отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Нардо также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Униеуро 2.015 Форли

В составе баскетбольного клуба Униеуро 2.015 Форли нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Униеуро 2.015 Форли уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Нуова Паллаканестро Нардо наконец-то возвращаются домой, а 06.12.2023 им уже необходимо сыграть поединок против БК Униеуро 2.015 Форли. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:45 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли (06.12.2023), ставки и коэффициенты

Нуова Паллаканестро Нардо

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Нардо начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Униеуро 2.015 Форли

В прошлом матче баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Униеуро 2.015 Форли находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли Прогнозы от БК «БалтБет»

На 06.12.2023 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 22:45 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Нардо провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Нуова Паллаканестро Нардо показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Нардо и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нуова Паллаканестро Нардо — Униеуро 2.015 Форли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Нуова Паллаканестро Нардо лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Нардо гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Нуова Паллаканестро Нардо все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Униеуро 2.015 Форли действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

