«Идальберто Умара (Куб)» – «Фрадимил Макайо (Внс)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го декабря 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Идальберто Умара (Куб) — Фрадимил Макайо (Внс). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Идальберто Умара (Куб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09-го декабря 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Идальберто Умара (Куб) — Фрадимил Макайо (Внс). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Идальберто Умара (Куб) — Фрадимил Макайо (Внс):

победа Идальберто Умара (Куб) – 1.135, ничья – 25, победа Фрадимил Макайо (Внс) – 6.21

Прогноз на матч Идальберто Умара (Куб) – Фрадимил Макайо (Внс) Бои, титульный бой, 09-го декабря 2023 года :

По коэффициенту 1.135 ставить на то, что выиграет Идальберто Умара (Куб) не очень выгодно, а вот Фрадимил Макайо (Внс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.21.

История личных встреч

В свои 32 года Идальберто Умара (Куб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Идальберто Умара (Куб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Идальберто Умара (Куб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Идальберто Умара (Куб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Идальберто Умара (Куб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Фрадимил Макайо (Внс) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Фрадимил Макайо (Внс) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Фрадимил Макайо (Внс) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Фрадимил Макайо (Внс) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Фрадимил Макайо (Внс) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Идальберто Умара (Куб) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Идальберто Умара (Куб) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Идальберто Умара (Куб) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Идальберто Умара (Куб) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Фрадимил Макайо (Внс) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Фрадимил Макайо (Внс) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Фрадимил Макайо (Внс) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Фрадимил Макайо (Внс) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Фрадимил Макайо (Внс) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Фрадимил Макайо (Внс) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Фрадимил Макайо (Внс) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Идальберто Умара (Куб) – Фрадимил Макайо (Внс) 09.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Идальберто Умара (Куб) и Фрадимил Макайо (Внс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Идальберто Умара (Куб) и Фрадимил Макайо (Внс) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Идальберто Умара (Куб) является очевидным фаворитом, ведь Фрадимил Макайо (Внс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Идальберто Умара (Куб) в данный момент сильнее, нежели Фрадимил Макайо (Внс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Идальберто Умара (Куб)

На самом деле Идальберто Умара (Куб) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Идальберто Умара (Куб) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Идальберто Умара (Куб) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Идальберто Умара (Куб) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Идальберто Умара (Куб) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Фрадимил Макайо (Внс)

Фрадимил Макайо (Внс) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Фрадимил Макайо (Внс) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Фрадимил Макайо (Внс) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Фрадимил Макайо (Внс) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Фрадимил Макайо (Внс) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Идальберто Умара (Куб) — Фрадимил Макайо (Внс). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го декабря 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Идальберто Умара (Куб) сейчас намного сильнее, чем Фрадимил Макайо (Внс), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Идальберто Умара (Куб) и Фрадимил Макайо (Внс), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Идальберто Умара (Куб) выиграет с помощью нокаута.