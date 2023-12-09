«Эдгар Табарес (Мек)» – «Джохан Гхазали (Млз)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эдгар Табарес (Мек) — Джохан Гхазали (Млз). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эдгар Табарес (Мек) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 09-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эдгар Табарес (Мек) — Джохан Гхазали (Млз). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдгар Табарес (Мек) — Джохан Гхазали (Млз):

победа Эдгар Табарес (Мек) – 0, ничья – 0, победа Джохан Гхазали (Млз) – 0

Прогноз на матч Эдгар Табарес (Мек) – Джохан Гхазали (Млз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Эдгар Табарес (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джохан Гхазали (Млз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Эдгар Табарес (Мек) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Эдгар Табарес (Мек) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Эдгар Табарес (Мек) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Эдгар Табарес (Мек) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Эдгар Табарес (Мек) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Джохан Гхазали (Млз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джохан Гхазали (Млз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джохан Гхазали (Млз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джохан Гхазали (Млз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джохан Гхазали (Млз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Эдгар Табарес (Мек) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эдгар Табарес (Мек) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эдгар Табарес (Мек) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эдгар Табарес (Мек) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эдгар Табарес (Мек) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эдгар Табарес (Мек) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Джохан Гхазали (Млз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джохан Гхазали (Млз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джохан Гхазали (Млз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джохан Гхазали (Млз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эдгар Табарес (Мек) – Джохан Гхазали (Млз) 09.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эдгар Табарес (Мек) и Джохан Гхазали (Млз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эдгар Табарес (Мек) и Джохан Гхазали (Млз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эдгар Табарес (Мек) и Джохан Гхазали (Млз). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эдгар Табарес (Мек) и Джохан Гхазали (Млз) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эдгар Табарес (Мек) и Джохан Гхазали (Млз) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эдгар Табарес (Мек) будет намного сильнее, чем Джохан Гхазали (Млз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эдгар Табарес (Мек) — Джохан Гхазали (Млз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джохан Гхазали (Млз).

Эдгар Табарес (Мек)

Эдгар Табарес (Мек) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Эдгар Табарес (Мек) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Эдгар Табарес (Мек) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Эдгар Табарес (Мек) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Эдгар Табарес (Мек) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джохан Гхазали (Млз)

Уже несколько лет Джохан Гхазали (Млз) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джохан Гхазали (Млз) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джохан Гхазали (Млз) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Эдгар Табарес (Мек) — Джохан Гхазали (Млз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го декабря

В этом поединке Эдгар Табарес (Мек) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джохан Гхазали (Млз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эдгар Табарес (Мек) и Джохан Гхазали (Млз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эдгар Табарес (Мек) выиграет бой.