«Юто Шинохара (Япо)» – «Тацуя Оива (Япо)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го декабря 2023 года должен состояться бой Юто Шинохара (Япо) — Тацуя Оива (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Юто Шинохара (Япо) и Тацуя Оива (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 09-го декабря 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Юто Шинохара (Япо) — Тацуя Оива (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 06:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юто Шинохара (Япо) — Тацуя Оива (Япо):

победа Юто Шинохара (Япо) – 0, ничья – 0, победа Тацуя Оива (Япо) – 0

Прогноз на матч Юто Шинохара (Япо) – Тацуя Оива (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го декабря 2023 года :

Так как Юто Шинохара (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Тацуя Оива (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Юто Шинохара (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Юто Шинохара (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Юто Шинохара (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Юто Шинохара (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Юто Шинохара (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Юто Шинохара (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Тацуя Оива (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тацуя Оива (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тацуя Оива (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тацуя Оива (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тацуя Оива (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Юто Шинохара (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Юто Шинохара (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Юто Шинохара (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Юто Шинохара (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Юто Шинохара (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Юто Шинохара (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Тацуя Оива (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Тацуя Оива (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Тацуя Оива (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Тацуя Оива (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Юто Шинохара (Япо) – Тацуя Оива (Япо) 09.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Юто Шинохара (Япо) и Тацуя Оива (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Юто Шинохара (Япо) и Тацуя Оива (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Юто Шинохара (Япо) и Тацуя Оива (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Юто Шинохара (Япо) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Юто Шинохара (Япо) в данный момент сильнее, нежели Тацуя Оива (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Юто Шинохара (Япо)

Хотя Юто Шинохара (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Юто Шинохара (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Юто Шинохара (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Юто Шинохара (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Юто Шинохара (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тацуя Оива (Япо)

Сейчас Тацуя Оива (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Тацуя Оива (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Тацуя Оива (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Тацуя Оива (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Тацуя Оива (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Юто Шинохара (Япо) — Тацуя Оива (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го декабря 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Юто Шинохара (Япо) — Тацуя Оива (Япо) собираются ставить на то, что сильнее будет Юто Шинохара (Япо), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Юто Шинохара (Япо) будет намного сильнее, чем Тацуя Оива (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.