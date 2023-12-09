«Кана Моримото (Япо)» – «Антония Прифти (Гре)». 09.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кана Моримото (Япо) — Антония Прифти (Гре) на 09 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кана Моримото (Япо) и Антония Прифти (Гре) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:30.

До 09 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кана Моримото (Япо) — Антония Прифти (Гре). Это будет продолжаться вплоть до 06:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кана Моримото (Япо) — Антония Прифти (Гре):

победа Кана Моримото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Антония Прифти (Гре) – 0

Прогноз на матч Кана Моримото (Япо) – Антония Прифти (Гре) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 декабря :

Букмекерские конторы на бой Кана Моримото (Япо) — Антония Прифти (Гре) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кана Моримото (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кана Моримото (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кана Моримото (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кана Моримото (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кана Моримото (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Антония Прифти (Гре) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Антония Прифти (Гре) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Антония Прифти (Гре) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Антония Прифти (Гре) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Антония Прифти (Гре) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Кана Моримото (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Кана Моримото (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Кана Моримото (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Кана Моримото (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Кана Моримото (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Кана Моримото (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Антония Прифти (Гре) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Антония Прифти (Гре) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Антония Прифти (Гре) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Антония Прифти (Гре) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Антония Прифти (Гре) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Антония Прифти (Гре) должен задуматься о своей обороне.

Кана Моримото (Япо) – Антония Прифти (Гре) 09.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кана Моримото (Япо) и Антония Прифти (Гре). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кана Моримото (Япо) и Антония Прифти (Гре). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кана Моримото (Япо) и Антония Прифти (Гре) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кана Моримото (Япо) и Антония Прифти (Гре) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кана Моримото (Япо) и Антония Прифти (Гре), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кана Моримото (Япо) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кана Моримото (Япо) — Антония Прифти (Гре) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Антония Прифти (Гре).

Кана Моримото (Япо)

Кана Моримото (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Кана Моримото (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Кана Моримото (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Кана Моримото (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Кана Моримото (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Антония Прифти (Гре)

Антония Прифти (Гре) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Антония Прифти (Гре) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Антония Прифти (Гре) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Антония Прифти (Гре) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Антония Прифти (Гре) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Кана Моримото (Япо) — Антония Прифти (Гре). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 декабря

Спортивные эксперты считают, что Кана Моримото (Япо) сейчас намного сильнее, чем Антония Прифти (Гре), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кана Моримото (Япо) и Антония Прифти (Гре), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кана Моримото (Япо) выиграет с помощью нокаута.