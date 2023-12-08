«Луан Сантьяго (Бра)» – «Мануэль Мена (Внс)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Луан Сантьяго (Бра) проведет 08-го декабря 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мануэль Мена (Внс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Луан Сантьяго (Бра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08-го декабря 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мануэль Мена (Внс), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луан Сантьяго (Бра) — Мануэль Мена (Внс):

победа Луан Сантьяго (Бра) – 0, ничья – 0, победа Мануэль Мена (Внс) – 0

Прогноз на матч Луан Сантьяго (Бра) – Мануэль Мена (Внс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го декабря 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Луан Сантьяго (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Мануэль Мена (Внс), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Луан Сантьяго (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Луан Сантьяго (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Луан Сантьяго (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Луан Сантьяго (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Луан Сантьяго (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Луан Сантьяго (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Мануэль Мена (Внс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мануэль Мена (Внс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мануэль Мена (Внс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мануэль Мена (Внс) должен быть в хорошей физической форме. Мануэль Мена (Внс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Луан Сантьяго (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Луан Сантьяго (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Луан Сантьяго (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Луан Сантьяго (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Луан Сантьяго (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Мануэль Мена (Внс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мануэль Мена (Внс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мануэль Мена (Внс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мануэль Мена (Внс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мануэль Мена (Внс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мануэль Мена (Внс) должен задуматься о своей обороне.

Луан Сантьяго (Бра) – Мануэль Мена (Внс) 08.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Луан Сантьяго (Бра) и Мануэль Мена (Внс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Луан Сантьяго (Бра) и Мануэль Мена (Внс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Луан Сантьяго (Бра) и Мануэль Мена (Внс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Луан Сантьяго (Бра) и Мануэль Мена (Внс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Луан Сантьяго (Бра) и Мануэль Мена (Внс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Луан Сантьяго (Бра) в данный момент сильнее, нежели Мануэль Мена (Внс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Луан Сантьяго (Бра)

На самом деле Луан Сантьяго (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Луан Сантьяго (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Луан Сантьяго (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Луан Сантьяго (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Луан Сантьяго (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мануэль Мена (Внс)

Уже несколько лет Мануэль Мена (Внс) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мануэль Мена (Внс) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мануэль Мена (Внс) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Луан Сантьяго (Бра) — Мануэль Мена (Внс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го декабря 2023 года

Никто не сомневается, что Луан Сантьяго (Бра) намного сильнее, чем Мануэль Мена (Внс), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Луан Сантьяго (Бра) и Мануэль Мена (Внс), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Луан Сантьяго (Бра) выиграет с помощью нокаута.