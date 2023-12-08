«Дамиан Кныба (Пол)» – «Михаэль Полайт Коффи (США)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Дамиан Кныба (Пол) — Михаэль Полайт Коффи (США) на 10.12.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Дамиан Кныба (Пол) и Михаэль Полайт Коффи (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Стало известно, что именно 10.12.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дамиан Кныба (Пол) — Михаэль Полайт Коффи (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дамиан Кныба (Пол) — Михаэль Полайт Коффи (США):

победа Дамиан Кныба (Пол) – 1.06, ничья – 26, победа Михаэль Полайт Коффи (США) – 10.1

Прогноз на матч Дамиан Кныба (Пол) – Михаэль Полайт Коффи (США) Бои, титульный бой, 10.12.2023 :

Букмекерские конторы на бой Дамиан Кныба (Пол) — Михаэль Полайт Коффи (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.06 и 10.1.

История личных встреч

В профессиональной карьере Дамиан Кныба (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Дамиан Кныба (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Дамиан Кныба (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Дамиан Кныба (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Дамиан Кныба (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Дамиан Кныба (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Михаэль Полайт Коффи (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Михаэль Полайт Коффи (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Михаэль Полайт Коффи (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Михаэль Полайт Коффи (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Михаэль Полайт Коффи (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Дамиан Кныба (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дамиан Кныба (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дамиан Кныба (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дамиан Кныба (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Михаэль Полайт Коффи (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Михаэль Полайт Коффи (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Михаэль Полайт Коффи (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Михаэль Полайт Коффи (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Михаэль Полайт Коффи (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Дамиан Кныба (Пол) – Михаэль Полайт Коффи (США) 10.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дамиан Кныба (Пол) и Михаэль Полайт Коффи (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дамиан Кныба (Пол) и Михаэль Полайт Коффи (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дамиан Кныба (Пол) и Михаэль Полайт Коффи (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дамиан Кныба (Пол) и Михаэль Полайт Коффи (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Дамиан Кныба (Пол) — Михаэль Полайт Коффи (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Михаэль Полайт Коффи (США) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дамиан Кныба (Пол) и Михаэль Полайт Коффи (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Михаэль Полайт Коффи (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дамиан Кныба (Пол)

Свою самую выдающуюся победу Дамиан Кныба (Пол) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Дамиан Кныба (Пол) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Дамиан Кныба (Пол) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Дамиан Кныба (Пол) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Дамиан Кныба (Пол) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Михаэль Полайт Коффи (США)

Последний раз Михаэль Полайт Коффи (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Михаэль Полайт Коффи (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Михаэль Полайт Коффи (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Михаэль Полайт Коффи (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Михаэль Полайт Коффи (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Михаэль Полайт Коффи (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Дамиан Кныба (Пол) — Михаэль Полайт Коффи (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.12.2023

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Дамиан Кныба (Пол) — Михаэль Полайт Коффи (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Дамиан Кныба (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Дамиан Кныба (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Михаэль Полайт Коффи (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.