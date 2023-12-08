«Йованни Страффон (Мек)» – «Энди Крус Гомес (Куб)». 10.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Йованни Страффон (Мек) — Энди Крус Гомес (Куб) на 10 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Йованни Страффон (Мек) и Энди Крус Гомес (Куб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Сейчас Йованни Страффон (Мек) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10 декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Энди Крус Гомес (Куб), так что вряд ли в 04:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йованни Страффон (Мек) — Энди Крус Гомес (Куб):

победа Йованни Страффон (Мек) – 0, ничья – 0, победа Энди Крус Гомес (Куб) – 0

Прогноз на матч Йованни Страффон (Мек) – Энди Крус Гомес (Куб) Бои, титульный бой, 10 декабря :

Букмекерские конторы на бой Йованни Страффон (Мек) — Энди Крус Гомес (Куб) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Йованни Страффон (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Йованни Страффон (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Йованни Страффон (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Йованни Страффон (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Энди Крус Гомес (Куб) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Энди Крус Гомес (Куб) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Энди Крус Гомес (Куб), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Энди Крус Гомес (Куб) должен быть в хорошей физической форме. Энди Крус Гомес (Куб) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Йованни Страффон (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йованни Страффон (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йованни Страффон (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йованни Страффон (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йованни Страффон (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йованни Страффон (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Энди Крус Гомес (Куб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Энди Крус Гомес (Куб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Энди Крус Гомес (Куб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Энди Крус Гомес (Куб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Йованни Страффон (Мек) – Энди Крус Гомес (Куб) 10.12.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Йованни Страффон (Мек) и Энди Крус Гомес (Куб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Йованни Страффон (Мек) и Энди Крус Гомес (Куб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Йованни Страффон (Мек) легко справится с таким соперником, как Энди Крус Гомес (Куб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Йованни Страффон (Мек) — Энди Крус Гомес (Куб) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Энди Крус Гомес (Куб).

Йованни Страффон (Мек)

Хотя Йованни Страффон (Мек) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Йованни Страффон (Мек) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Йованни Страффон (Мек) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Йованни Страффон (Мек) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Йованни Страффон (Мек) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Энди Крус Гомес (Куб)

Сейчас Энди Крус Гомес (Куб) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Энди Крус Гомес (Куб) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Энди Крус Гомес (Куб) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Энди Крус Гомес (Куб) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Энди Крус Гомес (Куб) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Йованни Страффон (Мек) — Энди Крус Гомес (Куб). Прогноз и ставки на матч. Бои 10 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Йованни Страффон (Мек) — Энди Крус Гомес (Куб) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Йованни Страффон (Мек) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Йованни Страффон (Мек) будет намного сильнее, чем Энди Крус Гомес (Куб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.