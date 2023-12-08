«Сайфуллах Джабраилов (Рос)» – «Бакытбек Дуйшобаев (Кгз)». 08.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Сайфуллах Джабраилов (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) на 08-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Сайфуллах Джабраилов (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 18:00.

Сейчас Сайфуллах Джабраилов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Бакытбек Дуйшобаев (Кгз), так что вряд ли в 18:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сайфуллах Джабраилов (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз):

победа Сайфуллах Джабраилов (Рос) – 1.128, ничья – 50, победа Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) – 5.77

Прогноз на матч Сайфуллах Джабраилов (Рос) – Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Сайфуллах Джабраилов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.128. А котировка на то, что Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) будет сильнее повысилась до 5.77.

История личных встреч

В профессиональной карьере Сайфуллах Джабраилов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Сайфуллах Джабраилов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Сайфуллах Джабраилов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Сайфуллах Джабраилов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Сайфуллах Джабраилов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Сайфуллах Джабраилов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Сайфуллах Джабраилов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Сайфуллах Джабраилов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Сайфуллах Джабраилов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Сайфуллах Джабраилов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Сайфуллах Джабраилов (Рос) валится с ног. К тому же, Сайфуллах Джабраилов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Сайфуллах Джабраилов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Сайфуллах Джабраилов (Рос) – Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) 08.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сайфуллах Джабраилов (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сайфуллах Джабраилов (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Сайфуллах Джабраилов (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Сайфуллах Джабраилов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Сайфуллах Джабраилов (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сайфуллах Джабраилов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сайфуллах Джабраилов (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Бакытбек Дуйшобаев (Кгз).

Сайфуллах Джабраилов (Рос)

Хотя Сайфуллах Джабраилов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Сайфуллах Джабраилов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Сайфуллах Джабраилов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Сайфуллах Джабраилов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Сайфуллах Джабраилов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Бакытбек Дуйшобаев (Кгз)

Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Сайфуллах Джабраилов (Рос) — Бакытбек Дуйшобаев (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го декабря

В настоящее время Сайфуллах Джабраилов (Рос) и Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Сайфуллах Джабраилов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Сайфуллах Джабраилов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Бакытбек Дуйшобаев (Кгз) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.