Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.12.23)

11 декабря в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Игнасио Антонио Бечерра Отарола , а противостоять в этом поединке будет Джузеппе Ла Вела.



В 21:00 по Москве Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 11 декабря. Единственный раз Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Игнасио Антонио Бечерра Отарола сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11 декабря, ведь именно в этот день на корте встречаются Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Игнасио Антонио Бечерра Отарола имеет на своем счету три победы, Джузеппе Ла Вела может похвастаться четырьмя.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола

В большинстве своих выигранных поединков Игнасио Антонио Бечерра Отарола берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Игнасио Антонио Бечерра Отарола с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Игнасио Антонио Бечерра Отарола сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Игнасио Антонио Бечерра Отарола также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Джузеппе Ла Вела

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джузеппе Ла Вела на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джузеппе Ла Вела демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джузеппе Ла Вела имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джузеппе Ла Вела намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джузеппе Ла Вела не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джузеппе Ла Вела будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джузеппе Ла Вела и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джузеппе Ла Вела умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела

Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела. Прогноз, ставки на матч(11.12.23)

Игнасио Антонио Бечерра Отарола

К данному турниру Игнасио Антонио Бечерра Отарола подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Игнасио Антонио Бечерра Отарола находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Игнасио Антонио Бечерра Отарола не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Игнасио Антонио Бечерра Отарола старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Игнасио Антонио Бечерра Отарола демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Джузеппе Ла Вела

Джузеппе Ла Вела лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джузеппе Ла Вела играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джузеппе Ла Вела начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джузеппе Ла Вела выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джузеппе Ла Вела сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Игнасио Антонио Бечерра Отарола, и Джузеппе Ла Вела неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Игнасио Антонио Бечерра Отарола сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джузеппе Ла Вела имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Игнасио Антонио Бечерра Отарола – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Игнасио Антонио Бечерра Отарола — Джузеппе Ла Вела. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Игнасио Антонио Бечерра Отарола и Джузеппе Ла Вела.

