Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго 11 декабря

11 декабря в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бадиа/Бьянчин Бординьон , а противостоять в этом поединке будет Лодикова/Фосса-Хуэрго.



Судья теннисного матча Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго должен дать знак о старте игры в 21:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11 декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бадиа/Бьянчин Бординьон имеет четыре победы, то Лодикова/Фосса-Хуэрго может похвастаться лишь двумя победами.



Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 11 декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 21:00 по Москве, пока не начался поединок. Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бадиа/Бьянчин Бординьон

Пока Бадиа/Бьянчин Бординьон не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Бадиа/Бьянчин Бординьон находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Бадиа/Бьянчин Бординьон будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Бадиа/Бьянчин Бординьон довольно неплохо играет на данном покрытии.



Лодикова/Фосса-Хуэрго

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лодикова/Фосса-Хуэргов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лодикова/Фосса-Хуэрго играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лодикова/Фосса-Хуэрго держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лодикова/Фосса-Хуэрго демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лодикова/Фосса-Хуэрго находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго (11 декабря), ставки и коэффициенты

Бадиа/Бьянчин Бординьон

К данному турниру Бадиа/Бьянчин Бординьон подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бадиа/Бьянчин Бординьон находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бадиа/Бьянчин Бординьон не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бадиа/Бьянчин Бординьон старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бадиа/Бьянчин Бординьон демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Лодикова/Фосса-Хуэрго

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Лодикова/Фосса-Хуэрго все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Лодикова/Фосса-Хуэрго сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Лодикова/Фосса-Хуэрго все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Лодикова/Фосса-Хуэрго предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бадиа/Бьянчин Бординьон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лодикова/Фосса-Хуэрго в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бадиа/Бьянчин Бординьон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лодикова/Фосса-Хуэрго сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бадиа/Бьянчин Бординьон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бадиа/Бьянчин Бординьон — Лодикова/Фосса-Хуэрго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бадиа/Бьянчин Бординьон и Лодикова/Фосса-Хуэрго. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бадиа/Бьянчин Бординьон и для Лодикова/Фосса-Хуэрго, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.