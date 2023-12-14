«Кельвин Дэвис (США)» – «Кларенс Бутх (США)». 14.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кельвин Дэвис (США) — Кларенс Бутх (США) на 14-го декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кельвин Дэвис (США) и Кларенс Бутх (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Стало известно, что именно 14-го декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кельвин Дэвис (США) — Кларенс Бутх (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кельвин Дэвис (США) — Кларенс Бутх (США):

победа Кельвин Дэвис (США) – 0, ничья – 0, победа Кларенс Бутх (США) – 0

Прогноз на матч Кельвин Дэвис (США) – Кларенс Бутх (США) Бои, титульный бой, 14-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Кельвин Дэвис (США) — Кларенс Бутх (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Кельвин Дэвис (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кельвин Дэвис (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кельвин Дэвис (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кельвин Дэвис (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Кларенс Бутх (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кларенс Бутх (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кларенс Бутх (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кларенс Бутх (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кларенс Бутх (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Кельвин Дэвис (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кельвин Дэвис (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кельвин Дэвис (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кельвин Дэвис (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Кларенс Бутх (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кларенс Бутх (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кларенс Бутх (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кларенс Бутх (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кларенс Бутх (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кларенс Бутх (США) должен задуматься о своей обороне.

Кельвин Дэвис (США) – Кларенс Бутх (США) 14.12.23

Появление на ринге таких бойцов, как Кельвин Дэвис (США) и Кларенс Бутх (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кельвин Дэвис (США) и Кларенс Бутх (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Кельвин Дэвис (США) и Кларенс Бутх (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кельвин Дэвис (США) и Кларенс Бутх (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кельвин Дэвис (США) и Кларенс Бутх (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кельвин Дэвис (США) сейчас находится на пике формы, так что Кларенс Бутх (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кельвин Дэвис (США).

На чемпионский бой Кельвин Дэвис (США) — Кларенс Бутх (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кларенс Бутх (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Кельвин Дэвис (США)

Как бы Кельвин Дэвис (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Кельвин Дэвис (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Кельвин Дэвис (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Кельвин Дэвис (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Кельвин Дэвис (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Кларенс Бутх (США)

Последний раз Кларенс Бутх (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Кларенс Бутх (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Кларенс Бутх (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Кларенс Бутх (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Кларенс Бутх (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Кларенс Бутх (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Кельвин Дэвис (США) — Кларенс Бутх (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 14-го декабря

Так как Кельвин Дэвис (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Кларенс Бутх (США).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Кельвин Дэвис (США) — Кларенс Бутх (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кельвин Дэвис (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.