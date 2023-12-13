Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф. Прогноз, ставки на матч(13.12.23)

Прогноз и ставка на матч Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф 13-го декабря

13-го декабря в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алькотоп/Дорофеев , а противостоять в этом поединке будет Наваф/Наваф.



Так как теннисный поединок Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф пройдет уже 13-го декабря, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Алькотоп/Дорофеев на тот момент намного сильнее, нежели Наваф/Наваф.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 13-го декабря, так что в разделе тенниса можно найти поединок Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Алькотоп/Дорофеев

В этом сезоне Алькотоп/Дорофеев показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Алькотоп/Дорофеев играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Алькотоп/Дорофеев умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Алькотоп/Дорофеев и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Алькотоп/Дорофеев будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Алькотоп/Дорофеев чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Наваф/Наваф

На этом турнире Наваф/Наваф играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Наваф/Наваф все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Наваф/Наваф не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Наваф/Наваф уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Наваф/Наваф на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Наваф/Наваф пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф. Прогноз, ставки на матч(13.12.23)

Алькотоп/Дорофеев

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Алькотоп/Дорофеев выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Алькотоп/Дорофеев всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Алькотоп/Дорофеев уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Алькотоп/Дорофеев занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Алькотоп/Дорофеев больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Алькотоп/Дорофеев имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Наваф/Наваф

В этом сезоне Наваф/Наваф действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Наваф/Наваф обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Наваф/Наваф не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Наваф/Наваф не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Наваф/Наваф имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Наваф/Наваф относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Наваф/Наваф проводит второй или третий матч. А вот Алькотоп/Дорофеев как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Алькотоп/Дорофеев, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Алькотоп/Дорофеев без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Алькотоп/Дорофеев вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алькотоп/Дорофеев — Наваф/Наваф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алькотоп/Дорофеев и Наваф/Наваф сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алькотоп/Дорофеев, и Наваф/Наваф будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.