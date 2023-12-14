«Самир Зиани (Фра)» – «Хосе Масиас Энрикес (Мек)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Самир Зиани (Фра) — Хосе Масиас Энрикес (Мек). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Самир Зиани (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Самир Зиани (Фра) — Хосе Масиас Энрикес (Мек) пройдет 15 декабря, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Самир Зиани (Фра) имеет две победы нокаутом, а Хосе Масиас Энрикес (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Самир Зиани (Фра) — Хосе Масиас Энрикес (Мек):

победа Самир Зиани (Фра) – 0, ничья – 0, победа Хосе Масиас Энрикес (Мек) – 0

Прогноз на матч Самир Зиани (Фра) – Хосе Масиас Энрикес (Мек) Бои, титульный бой, 15 декабря :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Самир Зиани (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Хосе Масиас Энрикес (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Самир Зиани (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Самир Зиани (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Самир Зиани (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Самир Зиани (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Самир Зиани (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Самир Зиани (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Хосе Масиас Энрикес (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хосе Масиас Энрикес (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хосе Масиас Энрикес (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хосе Масиас Энрикес (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хосе Масиас Энрикес (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Самир Зиани (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Самир Зиани (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Самир Зиани (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Самир Зиани (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Самир Зиани (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Хосе Масиас Энрикес (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хосе Масиас Энрикес (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хосе Масиас Энрикес (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хосе Масиас Энрикес (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хосе Масиас Энрикес (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Самир Зиани (Фра) – Хосе Масиас Энрикес (Мек) 15.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Самир Зиани (Фра) и Хосе Масиас Энрикес (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Самир Зиани (Фра) и Хосе Масиас Энрикес (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Самир Зиани (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хосе Масиас Энрикес (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Самир Зиани (Фра) легко справится с таким соперником, как Хосе Масиас Энрикес (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Самир Зиани (Фра) — Хосе Масиас Энрикес (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хосе Масиас Энрикес (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Самир Зиани (Фра)

Самир Зиани (Фра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Самир Зиани (Фра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Самир Зиани (Фра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Самир Зиани (Фра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Самир Зиани (Фра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Хосе Масиас Энрикес (Мек)

Последний раз Хосе Масиас Энрикес (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Хосе Масиас Энрикес (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Хосе Масиас Энрикес (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Хосе Масиас Энрикес (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Хосе Масиас Энрикес (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Хосе Масиас Энрикес (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Самир Зиани (Фра) — Хосе Масиас Энрикес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 15 декабря

Несмотря на то, что Самир Зиани (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Хосе Масиас Энрикес (Мек) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Самир Зиани (Фра) легко справится с таким соперником, как Хосе Масиас Энрикес (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.