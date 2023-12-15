«Максим Бабанин (Рос)» – «Кевин Джонсон (США)». 15.12.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 15-го декабря 2023 года должен состояться бой Максим Бабанин (Рос) — Кевин Джонсон (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Максим Бабанин (Рос) и Кевин Джонсон (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Максим Бабанин (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15-го декабря 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кевин Джонсон (США), так что вряд ли в 23:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Максим Бабанин (Рос) — Кевин Джонсон (США):

победа Максим Бабанин (Рос) – 1.14, ничья – 9, победа Кевин Джонсон (США) – 11.5

Прогноз на матч Максим Бабанин (Рос) – Кевин Джонсон (США) Бои, титульный бой, 15-го декабря 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.14 окажутся выигрышными, если Максим Бабанин (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Кевин Джонсон (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 11.5.

История личных встреч

Максим Бабанин (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Максим Бабанин (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Максим Бабанин (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Максим Бабанин (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Максим Бабанин (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Максим Бабанин (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Максим Бабанин (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Кевин Джонсон (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кевин Джонсон (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кевин Джонсон (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кевин Джонсон (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кевин Джонсон (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Максим Бабанин (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Максим Бабанин (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Максим Бабанин (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Максим Бабанин (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Максим Бабанин (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Максим Бабанин (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Кевин Джонсон (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кевин Джонсон (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кевин Джонсон (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кевин Джонсон (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Максим Бабанин (Рос) – Кевин Джонсон (США) 15.12.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Максим Бабанин (Рос) и Кевин Джонсон (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Максим Бабанин (Рос) и Кевин Джонсон (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Максим Бабанин (Рос) и Кевин Джонсон (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Максим Бабанин (Рос) и Кевин Джонсон (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Максим Бабанин (Рос) и Кевин Джонсон (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Максим Бабанин (Рос) и Кевин Джонсон (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кевин Джонсон (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Максим Бабанин (Рос)

Так как Максим Бабанин (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Максим Бабанин (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Максим Бабанин (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Максим Бабанин (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кевин Джонсон (США)

Прошлый бой Кевин Джонсон (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кевин Джонсон (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кевин Джонсон (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кевин Джонсон (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Максим Бабанин (Рос) — Кевин Джонсон (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го декабря 2023 года

Несмотря на то, что Максим Бабанин (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кевин Джонсон (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Максим Бабанин (Рос) будет намного сильнее, чем Кевин Джонсон (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.