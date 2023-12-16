«Уилсон Райс (Бра)» – «Рики Бандехас (США)». 16.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16.12.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Уилсон Райс (Бра) — Рики Бандехас (США). На ринге его участники появятся в 06:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Уилсон Райс (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Уилсон Райс (Бра) — Рики Бандехас (США) пройдет 16.12.2023, и можно не сомневаться, что в 06:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Уилсон Райс (Бра) имеет две победы нокаутом, а Рики Бандехас (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уилсон Райс (Бра) — Рики Бандехас (США):

победа Уилсон Райс (Бра) – 1.67, ничья – 50, победа Рики Бандехас (США) – 2.194

Прогноз на матч Уилсон Райс (Бра) – Рики Бандехас (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16.12.2023 :

По коэффициенту 1.67 ставить на то, что выиграет Уилсон Райс (Бра) не очень выгодно, а вот Рики Бандехас (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.194.

История личных встреч

На данный момент Уилсон Райс (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Уилсон Райс (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Уилсон Райс (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Уилсон Райс (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Рики Бандехас (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рики Бандехас (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рики Бандехас (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рики Бандехас (США) должен быть в хорошей физической форме. Рики Бандехас (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Уилсон Райс (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Уилсон Райс (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Уилсон Райс (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Уилсон Райс (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Уилсон Райс (Бра) валится с ног. К тому же, Уилсон Райс (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Уилсон Райс (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Рики Бандехас (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рики Бандехас (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рики Бандехас (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рики Бандехас (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рики Бандехас (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Уилсон Райс (Бра) – Рики Бандехас (США) 16.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Уилсон Райс (Бра) и Рики Бандехас (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Уилсон Райс (Бра) и Рики Бандехас (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Уилсон Райс (Бра) и Рики Бандехас (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Уилсон Райс (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рики Бандехас (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Уилсон Райс (Бра) — Рики Бандехас (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Уилсон Райс (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Уилсон Райс (Бра) и Рики Бандехас (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рики Бандехас (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Уилсон Райс (Бра)

Хотя Уилсон Райс (Бра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Уилсон Райс (Бра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Уилсон Райс (Бра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Уилсон Райс (Бра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Уилсон Райс (Бра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Рики Бандехас (США)

Уже несколько лет Рики Бандехас (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Рики Бандехас (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Рики Бандехас (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Уилсон Райс (Бра) — Рики Бандехас (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16.12.2023

Вряд ли Уилсон Райс (Бра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Рики Бандехас (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Уилсон Райс (Бра) является очевидным фаворитом, ведь Рики Бандехас (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.