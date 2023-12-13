Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс: снова ждем результативной игры

Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс (20 декабря), ставки и коэффициенты

20 декабря в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз примет соперника по национальному первенству Миддл Теннесси Блю Райдерс.



Главный тренер баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 20 декабря хозяевам предстоит у себя дома принимать Миддл Теннесси Блю Райдерс. Игра, которая начнется в 06:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Миддл Теннесси Блю Райдерс. Данный поединок будет сыгран 20 декабря, а по московскому времени его начало состоится в 06:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Сейнт-Мэрис Гэлз

Баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Миддл Теннесси Блю Райдерс

Прогресс баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 20 декабря. На этот раз соперником хозяев будет Миддл Теннесси Блю Райдерс, так что в 06:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс 20 декабря

Сейнт-Мэрис Гэлз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Сейнт-Мэрис Гэлз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Сейнт-Мэрис Гэлз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Миддл Теннесси Блю Райдерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Миддл Теннесси Блю Райдерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 20 декабря, и в его рамках состоится поединок Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сейнт-Мэрис Гэлз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сейнт-Мэрис Гэлз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт-Мэрис Гэлз — Миддл Теннесси Блю Райдерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт-Мэрис Гэлз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сейнт-Мэрис Гэлз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.