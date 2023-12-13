Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото 20-го декабря 2023 года

20-го декабря 2023 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Ке Хау Хунг , а противостоять в этом поединке будет Хииро Сакамото.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20-го декабря 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 05:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ке Хау Хунг, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ке Хау Хунг имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20-го декабря 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Хииро Сакамото. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ке Хау Хунг имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ке Хау Хунг

На данный момент Ке Хау Хунг является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ке Хау Хунг поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ке Хау Хунг пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ке Хау Хунг слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ке Хау Хунг будет более тщательно готовиться к поединку.



Хииро Сакамото

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Хииро Сакамото имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Хииро Сакамото демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Хииро Сакамото не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Хииро Сакамото не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото 20-го декабря 2023 года

Ке Хау Хунг

Ке Хау Хунг не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ке Хау Хунг любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ке Хау Хунг умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ке Хау Хунг не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ке Хау Хунг умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Хииро Сакамото

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Хииро Сакамото хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Хииро Сакамото никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Хииро Сакамото сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Хииро Сакамото всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ке Хау Хунг и Хииро Сакамото, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ке Хау Хунг и Хииро Сакамото играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ке Хау Хунг, и Хииро Сакамото неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото: соперники не будут долго запрягать

Ке Хау Хунг и Хииро Сакамото которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ке Хау Хунг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хииро Сакамото хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ке Хау Хунг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хииро Сакамото умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ке Хау Хунг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хииро Сакамото вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ке Хау Хунг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ке Хау Хунг — Хииро Сакамото. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ке Хау Хунг и Хииро Сакамото.

