«Мироншох Джафаров (Узб)» – «Карим Рузбакиев (Каз)». 23.12.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мироншох Джафаров (Узб) — Карим Рузбакиев (Каз) на 23 декабря, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мироншох Джафаров (Узб) и Карим Рузбакиев (Каз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:00.

До 23 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мироншох Джафаров (Узб) — Карим Рузбакиев (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 15:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мироншох Джафаров (Узб) — Карим Рузбакиев (Каз):

победа Мироншох Джафаров (Узб) – 0, ничья – 0, победа Карим Рузбакиев (Каз) – 0

Прогноз на матч Мироншох Джафаров (Узб) – Карим Рузбакиев (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23 декабря :

Из-за того, что все ставят на то, что Мироншох Джафаров (Узб) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Карим Рузбакиев (Каз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мироншох Джафаров (Узб) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мироншох Джафаров (Узб) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мироншох Джафаров (Узб) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мироншох Джафаров (Узб) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мироншох Джафаров (Узб) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Карим Рузбакиев (Каз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Карим Рузбакиев (Каз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Карим Рузбакиев (Каз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Карим Рузбакиев (Каз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Карим Рузбакиев (Каз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Мироншох Джафаров (Узб) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мироншох Джафаров (Узб) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мироншох Джафаров (Узб) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мироншох Джафаров (Узб) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Карим Рузбакиев (Каз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Карим Рузбакиев (Каз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Карим Рузбакиев (Каз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Карим Рузбакиев (Каз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Карим Рузбакиев (Каз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Карим Рузбакиев (Каз) должен задуматься о своей обороне.

Мироншох Джафаров (Узб) – Карим Рузбакиев (Каз) 23.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мироншох Джафаров (Узб) и Карим Рузбакиев (Каз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Мироншох Джафаров (Узб) и Карим Рузбакиев (Каз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мироншох Джафаров (Узб) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Карим Рузбакиев (Каз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мироншох Джафаров (Узб) и Карим Рузбакиев (Каз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мироншох Джафаров (Узб) и Карим Рузбакиев (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Карим Рузбакиев (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мироншох Джафаров (Узб)

Хотя Мироншох Джафаров (Узб) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мироншох Джафаров (Узб) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мироншох Джафаров (Узб) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мироншох Джафаров (Узб) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мироншох Джафаров (Узб) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Карим Рузбакиев (Каз)

Карим Рузбакиев (Каз) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Карим Рузбакиев (Каз) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Карим Рузбакиев (Каз) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Карим Рузбакиев (Каз) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Карим Рузбакиев (Каз) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мироншох Джафаров (Узб) — Карим Рузбакиев (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23 декабря

В этом поединке Мироншох Джафаров (Узб) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Карим Рузбакиев (Каз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Мироншох Джафаров (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Карим Рузбакиев (Каз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мироншох Джафаров (Узб).