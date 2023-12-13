«Тимурлан Пирматов (Рос)» – «Кирилл Черняев (Рос)». 26.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26.12.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Тимурлан Пирматов (Рос) — Кирилл Черняев (Рос). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Тимурлан Пирматов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 26.12.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тимурлан Пирматов (Рос) — Кирилл Черняев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 18:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимурлан Пирматов (Рос) — Кирилл Черняев (Рос):

победа Тимурлан Пирматов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Кирилл Черняев (Рос) – 0

Прогноз на матч Тимурлан Пирматов (Рос) – Кирилл Черняев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26.12.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Тимурлан Пирматов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Кирилл Черняев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Тимурлан Пирматов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тимурлан Пирматов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тимурлан Пирматов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тимурлан Пирматов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тимурлан Пирматов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тимурлан Пирматов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тимурлан Пирматов (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Кирилл Черняев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кирилл Черняев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кирилл Черняев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кирилл Черняев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кирилл Черняев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Тимурлан Пирматов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тимурлан Пирматов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тимурлан Пирматов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тимурлан Пирматов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тимурлан Пирматов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тимурлан Пирматов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Кирилл Черняев (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кирилл Черняев (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кирилл Черняев (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кирилл Черняев (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кирилл Черняев (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кирилл Черняев (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Тимурлан Пирматов (Рос) – Кирилл Черняев (Рос) 26.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тимурлан Пирматов (Рос) и Кирилл Черняев (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тимурлан Пирматов (Рос) и Кирилл Черняев (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тимурлан Пирматов (Рос) и Кирилл Черняев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тимурлан Пирматов (Рос) — Кирилл Черняев (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тимурлан Пирматов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Тимурлан Пирматов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Кирилл Черняев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тимурлан Пирматов (Рос)

Хотя Тимурлан Пирматов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Тимурлан Пирматов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Тимурлан Пирматов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Тимурлан Пирматов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Тимурлан Пирматов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Кирилл Черняев (Рос)

В данный момент Кирилл Черняев (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кирилл Черняев (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кирилл Черняев (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кирилл Черняев (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Тимурлан Пирматов (Рос) — Кирилл Черняев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26.12.2023

Спортивные эксперты считают, что Тимурлан Пирматов (Рос) сейчас намного сильнее, чем Кирилл Черняев (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Тимурлан Пирматов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Кирилл Черняев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Тимурлан Пирматов (Рос).