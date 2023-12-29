«Кьяра Пенко (Ита)» – «Ева Дуарте (Фра)». 29.12.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 29-го декабря 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кьяра Пенко (Ита) — Ева Дуарте (Фра). На ринге его участники появятся в 20:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кьяра Пенко (Ита) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 20:45 по московскому времени Кьяра Пенко (Ита) и Ева Дуарте (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29-го декабря 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кьяра Пенко (Ита) и Ева Дуарте (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кьяра Пенко (Ита).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кьяра Пенко (Ита) — Ева Дуарте (Фра):

победа Кьяра Пенко (Ита) – 0, ничья – 0, победа Ева Дуарте (Фра) – 0

Прогноз на матч Кьяра Пенко (Ита) – Ева Дуарте (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го декабря 2023 года :

Так как Кьяра Пенко (Ита) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ева Дуарте (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кьяра Пенко (Ита) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кьяра Пенко (Ита) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кьяра Пенко (Ита) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кьяра Пенко (Ита) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кьяра Пенко (Ита) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Ева Дуарте (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ева Дуарте (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ева Дуарте (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ева Дуарте (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Ева Дуарте (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Кьяра Пенко (Ита) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Кьяра Пенко (Ита) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Кьяра Пенко (Ита) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Кьяра Пенко (Ита) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Кьяра Пенко (Ита) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Кьяра Пенко (Ита) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Ева Дуарте (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ева Дуарте (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ева Дуарте (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ева Дуарте (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ева Дуарте (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кьяра Пенко (Ита) – Ева Дуарте (Фра) 29.12.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кьяра Пенко (Ита) и Ева Дуарте (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Кьяра Пенко (Ита) и Ева Дуарте (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кьяра Пенко (Ита) и Ева Дуарте (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кьяра Пенко (Ита) и Ева Дуарте (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кьяра Пенко (Ита) и Ева Дуарте (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кьяра Пенко (Ита) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кьяра Пенко (Ита) — Ева Дуарте (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ева Дуарте (Фра).

Кьяра Пенко (Ита)

На самом деле Кьяра Пенко (Ита) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Кьяра Пенко (Ита) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Кьяра Пенко (Ита) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Кьяра Пенко (Ита) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Кьяра Пенко (Ита) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Ева Дуарте (Фра)

На данный момент Ева Дуарте (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Ева Дуарте (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Ева Дуарте (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Ева Дуарте (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Ева Дуарте (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Кьяра Пенко (Ита) — Ева Дуарте (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го декабря 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Кьяра Пенко (Ита) — Ева Дуарте (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Кьяра Пенко (Ита), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Кьяра Пенко (Ита) сейчас находится на пике формы, так что Ева Дуарте (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кьяра Пенко (Ита).

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