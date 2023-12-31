«Игорь Танабе (Бра)» – «Шинсо Анзаи (Япо)». 31.12.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Игорь Танабе (Бра) проведет 31.12.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Шинсо Анзаи (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 08:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 08:00 по московскому времени Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31.12.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Игорь Танабе (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Игорь Танабе (Бра) — Шинсо Анзаи (Япо):

победа Игорь Танабе (Бра) – 0, ничья – 0, победа Шинсо Анзаи (Япо) – 0

Прогноз на матч Игорь Танабе (Бра) – Шинсо Анзаи (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31.12.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Игорь Танабе (Бра) не очень выгодно, а вот Шинсо Анзаи (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Игорь Танабе (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Игорь Танабе (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Игорь Танабе (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Игорь Танабе (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Игорь Танабе (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Шинсо Анзаи (Япо) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Шинсо Анзаи (Япо) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Шинсо Анзаи (Япо) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Шинсо Анзаи (Япо) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Шинсо Анзаи (Япо) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Игорь Танабе (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Игорь Танабе (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Игорь Танабе (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Игорь Танабе (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Шинсо Анзаи (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Шинсо Анзаи (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Шинсо Анзаи (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Шинсо Анзаи (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Игорь Танабе (Бра) – Шинсо Анзаи (Япо) 31.12.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Игорь Танабе (Бра) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Игорь Танабе (Бра) — Шинсо Анзаи (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Шинсо Анзаи (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Игорь Танабе (Бра)

Так как Игорь Танабе (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Игорь Танабе (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Игорь Танабе (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Игорь Танабе (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Шинсо Анзаи (Япо)

Сейчас Шинсо Анзаи (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Шинсо Анзаи (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Шинсо Анзаи (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Шинсо Анзаи (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Шинсо Анзаи (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Игорь Танабе (Бра) — Шинсо Анзаи (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31.12.2023

Вряд ли Игорь Танабе (Бра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Шинсо Анзаи (Япо), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Игорь Танабе (Бра) и Шинсо Анзаи (Япо) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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