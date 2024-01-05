Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария. Прогноз, ставки на матч (05.01.24)

05.01.2024 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Хапоэль Гильбоа Галил примет соперника по национальному первенству Ирони Нагария.



Главный тренер баскетбольного клуба Хапоэль Гильбоа Галил каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 05.01.2024 хозяевам предстоит у себя дома принимать Ирони Нагария. Игра, которая начнется в 13:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария:

Принципиальный баскетбольный поединок Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария назначен на 05.01.2024, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 13:30 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Хапоэль Гильбоа Галил

К данному поединку баскетбольный клуб Хапоэль Гильбоа Галил подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Хапоэль Гильбоа Галил играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Хапоэль Гильбоа Галил подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Ирони Нагария

В составе баскетбольного клуба Ирони Нагария нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Ирони Нагария не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Ирони Нагария уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Хапоэль Гильбоа Галил» — «Ирони Нагария»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария, несмотря на то, что он должен пройти только 05.01.2024. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 13:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Хапоэль Гильбоа Галил одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария (05.01.2024), ставки и коэффициенты

Хапоэль Гильбоа Галил

В последние годы Хапоэль Гильбоа Галил является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Хапоэль Гильбоа Галил еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Ирони Нагария

После того, как баскетбольный клуб Ирони Нагария проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Ирони Нагария хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Ирони Нагария продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария Прогнозы от БК «БалтБет»

На 05.01.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 13:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Хапоэль Гильбоа Галил проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Хапоэль Гильбоа Галил позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Хапоэль Гильбоа Галил играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Хапоэль Гильбоа Галил сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Ирони Нагария все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Ирони Нагария также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Ирони Нагария продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хапоэль Гильбоа Галил — Ирони Нагария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Хапоэль Гильбоа Галил лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Хапоэль Гильбоа Галил гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Хапоэль Гильбоа Галил все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Ирони Нагария сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Ирони Нагария идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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